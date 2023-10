Meglio il mutuo o l'affitto? Abbiamo fatto i conti

La domanda che tutti si pongono, soprattutto di questi tempi, con gli interessi alle stelle: meglio il mutuo o l'affitto? In tal senso ha provato a rispondere Altroconsumo, la più grande associazione indipendente di consumatori in Italia (con 314mila soci), con un'inchiesta sul tema: sono state realizzate alcune simulazioni relative all'acquisto o all'affitto di un bilocale di 60 metri quadri in zone semicentrali di 8 grandi città italiane, tra cui Brescia, confrontando i costi di un mutuo di 30 anni (con rata a tasso fisso e il tasso più basso al 13 settembre 2023) con i costi di un affitto per lo stesso periodo di tempo.

Il risultato? Il mutuo vince in quasi tutti gli scenari, salvo due casi su tre a Milano, in zona Farini e in zona Porta Romana, dove il mutuo (in 30 anni) costerebbe tra i 5mila e i 30mila euro in più. Non è così per l'acquisto di una casa a Milano Lambrate, dove con il mutuo si risparmierebbero quasi 69mila euro in 30 anni, e nemmeno nelle tre zone di Brescia prese in esame: zona ospedale, Bresciadue e Carmine.

Mutuo o affitto a Brescia

In zona ospedale un bilocale da 60 mq, prezzo minimo, secondo Altroconsumo si potrebbe acquistare a 75mila euro: un mutuo trentennale, compreso di rate, anticipo e costi di agenzia, potrebbe costare poco più di 114mila euro, mentre 30 anni di affitto (a 550 euro al mese) arrivano a quota 198mila. Dunque il mutuo ci farebbe risparmiare quasi 84mila euro. Supera i 100mila euro la differenza pro-mutuo per una casa a Bresciadue: 68mila euro il prezzo di vendita, circa 104mila euro il costo del mutuo, oltre 208mila il costo di 30 anni di affitto (a 580 euro al mese). Idem al Carmine: 70mila euro il prezzo di vendita, circa 106mila euro il costo del mutuo, 216mila invece il costo di 30 anni di affitto (a 600 euro al mese).

L'Italia è uno dei Paesi con il più alto numero di proprietari di abitazioni: il 70,8% delle famiglie italiane è proprietario della casa in cui vive, mentre solo il 20,5% vive in affitto. Gli affitti sono più alti che in altre zone d'Europa per dinamiche legate alla ripartizione del plusvalore, suddiviso in profitto, guadagno commerciale, interesse e appunto rendita. Nel calderone delle opportunità vanno ricordate le varie agevolazioni statali per l'acquisto della casa, anche per i giovani, ma non sempre la scelta di un mutuo o di un affitto rientra nei canoni del libero arbitrio di ognuno.

Meglio il mutuo o l'affitto?

“La scelta tra acquistare casa o prenderla in affitto – fa sapere Altroconsumo – deve tenere in considerazione diversi fattori, personali ed economici. Innanzitutto, per ottenere un mutuo bisogna rispettare determinati requisiti di età, reddito e capitale ottenibile. È fondamentale avere da parte già una buona somma di denaro, pari al 20% del prezzo della casa, più altre spese aggiuntive che possono comprendere i costi di agenzia o del trasloco. In secondo luogo, occorre essere affidabili per la banca, cioè essere in grado di pagare la rata, che in genere non può superare un terzo del reddito mensile del mutuatario”.

E così può essere che per fare un mutuo a Milano, anche per un immobile da 60 mq, serva un reddito minimo che oscilla tra i 2.500 e gli oltre 3mila euro al mese. Ben diversa la situazione a Brescia, dove sempre secondo l'inchiesta di Altroconsumo sarebbe possibile ottenere un mutuo anche con redditi di circa 800 euro al mese. In definitiva: “L'opzione dell'acquisto della casa è quella vincente, ma sempre tenendo in considerazione i requisiti per ottenere il mutuo e i prezzi di acquisto e di affitto delle diverse soluzioni”, conclude Altroconsumo.