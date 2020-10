Le 10 regole del coinquilino perfetto

Tutto è cambiato ai tempi del coronavirus, anche quando si parla di condividere un appartamento: ormai il coinquilino può essere considerato a tutti gli effetti un “congiunto”, almeno in senso lato. Quindi è ancora più importante, per chi si appresta a cambiare casa e a condividerla con un amico, un conoscente, oppure una persona appena conosciuta, riuscire a sopportarsi l'un l'altro (o l'un l'altra), e fin da subito: meglio allora, prima ancora di conoscersi a fondo, dettare alcune regole per una convivenza serena.

Come cercare un coinquilino

Anche a Brescia sono tantissimi gli annunci di giovani e meno giovani in cerca di un coinquilino per condividere una stanza o un appartamento, così da ottimizzare (o meglio ridurre) le spese, in attesa di tempi migliori (di un affitto da solo, o di una casa di proprietà). Per trovare il coinquilino il metodo più semplice è (ancora) quello del passaparola, tra amici e persone fidate.

Ma nell'epoca del 2.0 esistono anche diverse app che possono propiziare un incontro: come per le applicazioni galanti, è possibile cercare coinquilini sulla base dei nostri interessi, passioni o abitudini. E come per un “web date”, spesso si comincia con una chat, per poi incontrarsi dal vivo.

Conoscere il futuro coinquilino

Per sua natura l'essere umano è un “animale sociale”, quindi ha bisogno dei suoi simili per vivere. Ma a fronte di milioni di anni di evoluzione, la cosa fondamentale per l'homo sapiens sapiens è ancora il carattere: e non solo in termini di affinità, ma anche educazione e rispetto. Quindi prima di scegliere un candidato coinquilino, è sempre meglio fargli una serie di domande: se lavora o se è studente, quali sono i suoi orari, se è una persona festaiola (Dpcm permettendo) o se è invece è un tipo tranquillo. Come fosse un test attitudinale, per cominciare a conoscere chi abbiamo di fronte (e che vivrà con noi per mesi, se non per anni).

Le 10 regole di una convivenza perfetta

Dicevamo delle regole, altro aspetto fondamentale: non serve sfogliare i migliori manuali di sociologia per capire di cosa stiamo parlando. Dall'esperienza empirica, fino ai consigli degli esperti, abbiamo allora stilato una sorta di decalogo da sottoscrivere insieme, in modo da evitare litigi e avere una convivenza tranquilla.

Le dieci regole di una convivenza perfetta (o quasi):

stabilire i turni delle pulizie

informare se si ha intenzione di ospitare amici

non fumare in casa se uno dei due non vuole

non rubare il cibo o prendere le cose senza chiedere

non lasciare troppe cose in giro

rispettare gli spazi (mai entrare in camera senza permesso!)

essere tolleranti (questo vale anche nella vita, sempre)

