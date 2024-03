Non sempre son rose e fiori: attenti ai giardini dannosi per ambiente e portafoglio

A tutti piacerebbe avere un giardino rigoglioso, ordinato e ben curato: uno spazio “vivo”, con le piante giuste al posto giusto, l’erba sempre più verde di quella del vicino, fiori che sbocciano per l’incanto degli occhi. Ma parafrasando un vecchio detto, non sempre son rose e fiori, anzi: il problema vero è che, spesso, anche chi millanta un presunto “pollice verde” in realtà non sa nemmeno da dove cominciare. Questo perché la progettazione di un giardino può essere considerata alla stregua di una “forma d’arte”, che deve rispecchiare sì il proprio stile, ma soprattutto deve saper “ascoltare” la natura e le stagioni.

Se ne parlerà, eccome, anche a Cosmogarden, la biennale del verde d’Italia dedicata alla progettazione, realizzazione, arredo e manutenzione degli spazi verdi indoor e outdoor, in programma al Centro Fiera di Brescia dal 5 all’8 aprile: “Un’occasione unica – fanno sapere gli organizzatori – per chi vuole realizzare o rinnovare giardini o terrazzi potendo contare sulla consulenza e sulla competenza dei migliori professionisti del settore”.

La progettazioine di un giardino

In tal senso si prevede un ricco calendario di eventi. Tra questi, merita menzione “Orientarmi nella progettazione del mio giardino”, in programma sabato 6 aprile dalle 17.45 alle 18.45, con la partecipazione di Simone Zenoni e Simone Montani di Aiapp, l’Associazione italiana Architettura del paesaggio. “Dietro la creazione di un giardino – spiega Zenoni, che di Aiapp è pure presidente – ci deve essere una conoscenza botanica e per certi aspetti anche storica. Progettare un giardino con modalità corrette e professionali significa, soprattutto oggi, capire anche cosa vuol dire affrontare il tema del cambiamento climatico e della crisi ambientale che stiamo subendo”. Un consiglio spassionato: “Dietro a ogni spazio verde, anche domestico, ci vede essere sempre un ragionamento, un progetto”.

“L’evento in programma a Cosmogarden – continua Zenoni – sarà anche l’occasione per presentare al pubblico la nostra associazione e le sue finalità, che sono quelle di una corretta progettazione e della valorizzazione del paesaggio. Aiapp ha in programma un’assemblea nazionale a Pesaro, il 24 maggio, mentre in aprile tornerà una delle iniziative più interessanti proposte dall’associazione, Giardini e paesaggi aperti, con visite a progetti realizzati dai nostri esperti e a giardini privati di particolare interesse, che verranno descritti dai progettisti”.