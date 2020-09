Come arredare il balcone in autunno

Finita l'estate, è arrivato l'autunno: il tempo passa veloce, siamo già alla fine di settembre (tra l'altro, il più freddo da decenni). Le foglie cominciano a cadere, le giornate si accorciano: un po' alla volta ci tocca abbandonare anche il nostro giardino, e cominciare invece ad approfittare del balcone. Ma come fare per renderlo accogliente e adatto alla stagione in corso? Mettiamo insieme un po' di idee: coperte, cuscini o luci solo per cominciare, e risistemare il terrazzo come meglio si può.

Arredi d'autunno

Con gli arredi d'autunno cambiano (inevitabilmente) anche i colori. I toni si fanno più caldi: rosso, arancione e verde sono i preferiti (e i più consigliati). Risultato garantito con un bel cuscino porpora sulla nostra poltrona, un morbido plaid sulle sedie, un pratico tappeto da esterno dai colori tenui. In fondo basta questo, per scaldarci un poco.

Fiori e piante di stagione

Non solo in tavola, anche per il balcone è giusto pensare alle piante di stagione: i fiori di settembre o i fiori d'autunno sono tanti, e coloratissimi lo stesso. Dai ciclamini alle ortensie, i giacinti e i cavoli ornamentali: a questi si possono affiancare le piante rampicanti (con le foglie che si tingono di rosso) oppure le celebri zucche ornamentali.

Le luci e l'atmosfera

Finché non fa troppo freddo, possiamo approfittare del terrazzo anche fino a novembre. Per farlo serve una buona illuminazione: per godere in pieno delle magiche luci dei tramonti bresciani consigliamo le catene luminose, ovviamente con lampadine a Led. Danno un tocco d'eleganza all'ambiente e all'atmosfera anche lanterne e candele, magari con aromi autunnali ad hoc.

Il tessuto che ci scalda

Dicevamo di plaid e coperte, accessori irrinunciabili: magari da sistemare in un bel cestino di vimini o in un mobiletto vintage, entrambi ben apprezzati dagli appassionati dello stile più classico. Non dimentichiamoci delle tende, strumento utilissimo d'estate per ripararci dal sole e che invece, in autunno e in inverno, torna buono per metterci al sicuro dal vento. Anche qui c'è un cambio di stagione, con tessuti più pesanti e colori più caldi come prugna o porpora.

Come decorare la tavola

Infine, la nostra tavola: meglio approfittare delle ultime giornate miti per organizzare un gustoso pranzo all'aperto. Certo gli addobbi devono essere in “tinta” con la stagione: tra le tante chicche, suggeriamo ghirlande autunnali, bacche o altri piccoli decori fai da te, realizzati con foglie, pigne o piantine autunnali (anche come centrotavola).

Arredare il balcone a Brescia

Se siete in cerca di consigli dal vivo, o di tastare con mano arredi e prodotti per balcone e terrazzo, ecco alcuni utili indirizzi operativi in città e provincia: a Brescia segnaliamo UnoPiù in Viale Duca d'Aosta al complesso Fuksas (telefono 030 2732967) e Aliprandi Arredi in Via Vittorio Emanuele (telefono 030 44425), in provincia invece Valotti Arredamenti, in Via Europa a Camignone di Passirano (telefono 030 653213).

