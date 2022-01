Il termostato smart che gestisce il riscaldamento di casa

Abbiamo già parlato del cronotermostato, altro pezzo forte della domotica di casa: fa parte della stessa famiglia, anche se con funzioni diverse, pure il termostato intelligente o “smart”, che permette di migliorare l’efficienza energetica della nostra abitazione, ad esempio impostando la temperatura da remoto, anche stanza per stanza. Un termostato smart, infatti, serve a regolare il riscaldamento, decidere quando accederlo o spegnerlo e pure a ottimizzare i consumi. Come detto può essere controllato a distanza, da remoto, sia in Wifi che con cavo Ethernet, e sia pure quando siamo al lavoro tramite smartphone, tablet o computer.

Cosa fa (e a cosa serve) il termostato intelligente

Ma cosa fa davvero (e a cosa serve) il termostato intelligente? Alcune funzioni, dicevamo, sono condivise con il cronotermostato, come la regolazione o la programmazione della temperatura. Ma vediamo anche altre funzioni “smart”:

Geolocalizzatore: tramite il Gps, permette di regolare (anche in automatico) l’accensione del riscaldamento quando ci stiamo avvicinando a casa;

Multistanza: con questa funzione si può impostare temperature differenti stanza per stanza;

Programmazione: permette di regolare il riscaldamento in un determinato periodo di tempo (che sia un giorno, una settimana o un mese);

Modalità vacanza: una vita in vacanza, magari. Ma con questa funzione si può impostare una temperatura minima fino al nostro rientro (associata alla modalità antigelo);

Rilevamento automatico: con appositi sensori, il termostato smart riesce a rilevare la presenza umana nella casa e quindi a far partire il riscaldamento.

Perché acquistare un termostato smart

Acquistare un termostato smart non è da tutti: al di là dei costi, è necessario che la nostra abitazione sia attrezzata per gestire un impianto di domotica come questo. In ogni caso, una volta installato, ci permetterà un risparmio energetico sul lungo periodo, ad esempio grazie alla possibilità di regolare la temperature nelle singole stanze.

Sulla stessa linea, quella del risparmio, anche le funzioni che rilevano anomalie e ci risolvono i problemi di un’eventuale distrazione o dimenticanza. Ad esempio: se usciamo di casa e ci dimentichiamo del riscaldamento acceso “a palla”, il termostato smart potrebbe rilevare la nostra assenza (sia con sensori che con il Gps di cui sopra) e quindi spegnere in automatico il riscaldamento, oppure invitarci a spegnerlo da noi, a distanza.

