Come ricavare (e arredare) la nostra "zona hobby" tra le mura di casa

Che sia un angolo per la pittura o il disegno, per incollare i nostri amati francobolli o per smontare radio e apparecchi elettronici, velieri in legno o bricolage, è giusto che ognuno di noi sogni di avere uno studiolo da dedicare alle proprie passioni. In gergo tecnico, o quasi, la possiamo chiamare la “stanza degli hobby”, o più semplicemente “stanza hobby”: non serve avere spazi clamorosi, ma si può pensare di ricavare un angolo ad hoc in un'altra stanza, che sia il soggiorno o la camera da letto.

Meglio la stanza o la zona hobby?

Quindi se non è una vera e propria stanza, può diventare una “zona”. Ma come possiamo fare? Innanzitutto non dimenticate i tre punti fondamentali: organizzare lo spazio, scegliere bene dove mettersi e infine approfittare di mensole e ripiani. Primo punto: se il nostro hobby richiede molti attrezzi, dobbiamo avere a disposizione contenitori, scaffali, mensole e altro. Una soluzione moderna e curiosa: tinteggiare la parete con pittura magnetica, così da appendere oggetti e attrezzi.

Punto due: a proposito di pareti, se decidiamo di creare una “zona hobby” all'interno di uno studio, di una camera o del soggiorno, è sempre meglio allestire la nostra “area” su una parete isolata dal resto, così da non infastidire gli altri (e non farsi infastidire). Infine, i ripiani e le mensole: per ottimizzare lo spazio a disposizione possiamo approfittare dei pannelli forati, su cui appunto si potranno montare i ripiani e le mensole che ci servono.

Come arredare stanze per pittori e musicisti

Ma quali sono le stanze degli hobby più richieste? Manco a dirlo, escludendo il classico bricolage e fai da te, tra gli italiani (e i bresciani) le preferite sembrano essere la “stanza della musica” e la “stanza della pittura”. Nel primo caso, il riferimento è sia a chi suona uno strumento ma anche a chi semplicemente ascolta: l'arredamento da preferire è in stile minimal, quindi poche cose ma buone. Tra cui sgabelli, sedie, eventualmente scaffali per vinili e cd. Per insonorizzare la stanza: pannelli piramidali o pannelli fotoassorbenti.

Infine, la stanza della pittura: il posto ideale per rilassarsi per gli amanti del disegno e del colore. Anche stavolta meglio darsi al minimal, senza esagerare: quindi, per capirci, selezioniamo al dettaglio quello che ci serve. A partire, immancabile, dal cavalletto: e ancora una cassettiera da riempire con pennelli, colori, fogli e altro ancora. Magari anche un tavolo da “sporcare”, anche pieghevole, su cui scatenare la nostra creatività.

