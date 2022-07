Come arredare una casa dai soffitti alti

La casa con i soffitti alti è spesso l'invidia di molti: prima di tutto vuol dire che è grande, magari è pure antica, addirittura singola o comunque appena condivisa (tipo una cascina restaurata: non è certo un condominio). Ma ci sono anche dei difetti: più difficile da scaldare in inverno, difficile da pulire, alti costi di manutenzione. E c'è anche il discorso legato a design e arredo: come faccio ad arredare una casa che ha i soffitti tanto, ma tanto alti? Uno step alla volta.

L'illuminazione

Anche in una casa dagli alti soffitti è l'illuminazione a fare la differenza. Per cominciare: lampade e lampadari di grandi dimensioni, così che la luce si faccia vedere, e possa illuminare ampie parti delle stanze. Consigli per gli acquisti: lampade di discreta potenza, meglio se illuminate a led (per risparmiare), e più nel dettaglio modelli di lampade a sospensione, per dare quel tocco scenografico che non guasta mai.

Le pareti

Quelle altissime pareti che sembrano non finire mai: che facciamo? La scelta ottimale è la cosiddetta "mezza altezza": in questo modo gli spazi tra pavimento e soffitto vengono divisi con cura, e allo stesso tempo non viene mai impedita la visione "completa" del soffitto. Un tocco in più, un segreto di funzionalità ed eleganza: il vetro trasparente per chiudere lo spazio sopra la parete, così da permettere il diffondersi della luce.

I colori

Mai rinunciare ai colori: anche quando i soffitti sono alti, non vanno dimenticate le tonalità (e il loro "uso sapiente"). Ci sono due "partiti" sui colori per i soffitti alti: da una parte, i tifosi delle tinte scure. Sono perfette per ottimizzare la visuale degli spazi e armonizzare la casa. Oppure, gli ultras del bianco: in questo caso però per evitare il senso di vuoto non dovrebbero mancare lampadari, e qualche stampa per le pareti.

I controsoffitti

Quando gli spazi sono grandi, ad esempio in un loft cittadino - soffitti alti e praticamente zero stanze, ma un solo grande salone - ci si può affidare al controsoffitto. Si possono realizzare in cartongesso, utili sia per creare nuove stanze ma anche per "abbassare" le dimensioni, anche con contrasti di colori e l'utilizzo di faretti ad hoc. Ottima scelta: i controsoffitti in cucina. Non da meno, ma opzione più costosa: il soppalco.

Armadi e librerie

Quando lo spazio è tanto, in qualche modo va occupato. Per gli amanti della lettura (e non solo) una grande libreria può diventare il "cult" del salotto di casa (anche realizzata su misura, in caso di necessità). E poi gli armadi, ovviamente in camera da letto o nelle stanze di servizio, in cucina una grande dispensa (magari antica, effetto vintage).

Prodotti online