Natale fai da te: idee a costo zero per decorazioni e regali

I fiocchi di neve caduti ai primi di dicembre sono stato il primo, gustoso antipasto: il tempo del Natale si avvicina inesorabile, e anche se quest'anno – causa pandemia – non sarà certo la stessa cosa, l'atmosfera delle festività ci può aiutare a scacciare i pensieri e le fatiche del lungo anno che sta finalmente volgendo al termine. Abbiamo già parlato dell'albero di Natale, e delle sue innumerevoli varianti (anche senza albero).

Oggi ci dedichiamo, invece, agli addobbi natalizi: ma non quelli già fatti e finiti, che potete trovare in negozio oppure online, quanto piuttosto sulle decorazioni handmade, il celeberrimo fai da te. Tante piccole grandi idee per realizzare una casa in perfetto stile natalizio, strizzando l'occhio anche all'ambiente.

Centrotavola di Natale

Che si faccia il cenone oppure no, un bel centrotavola da sistemare sul tavolo della cucina o del soggiorno è un must a cui è impossibile rinunciare. Ecco come fare: prendiamo una base in legno su cui poggiare arance essiccate, pigne, noci e stecche di cannella (per diffondere un piacevole aroma). Guarnite il tutto con una bella candela, e se volete un risultato ancora più ricercato, potete arricchire la base in legno con del polistirolo riciclato, su cui appuntare rametti di abete, bacche e pigne.

Portacandele e lanterne

Impossibile non pensare alle luci, quando si pensa al Natale. Il vero stile natalizio non può fare a meno delle candele: ancora meglio se personalizzate. Per farlo, in modo facile e veloce, si può avvolgere la nostra candela con legnetti tenuti insieme da un nastro colorato. Un'alternativa interessante: i tappi di sughero.

Ma anche un barattolo di vetro vuoto può diventare un elegante addobbo natalizio. Nei Paesi scandinavi è tradizione riempirli con il sale, che diventa la base per poggiarvi la candela che abbiamo decorato solo qualche riga fa.

Segnaposti in stile natalizio

Per concludere, cosa non può mancare in una tavola imbandita? I favolosi segnaposto! Al di là della sua funzione primaria – segnalare, appunto, il posto di chi si siederà a tavola – può diventare anche un piccolo pensiero che gli ospiti potranno portare via con sé (ma attenzione: quest'anno niente cenoni causa pandemia, quindi in caso riciclate l'idea per il prossimo anno, o per la Pasqua). Un'idea su tutte: una piccola ghirlanda, da realizzare intrecciando rametti di abete con bacche.

