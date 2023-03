Nuovarredo Febal Casa inaugura il nuovo showroom a Palazzolo sull’Oglio

Nuovarredo, azienda leader nel settore arredamento con una rete di 28 punti vendita diffusi in Puglia, Basilicata, Toscana, Lazio e Lombardia, invita il 24 marzo, a partire dalle ore 17,00, all’inaugurazione della nuovo show room “Febal Casa” a Palazzolo sull’Oglio Brescia.

La partnership tra Nuovarredo e il noto marchio nazionale Febal ha dato vita ad uno spazio espositivo in cui viene rappresentato il meglio del design dell’arredamento italiano con tante novità dal punto di vista tecnologico per una casa sempre più funzionale e sostenibile. All’interno del nuovo punto vendita Febal Casa potrete trovare le ultime novità e tendenze dell’arredamento Made in Italy per arredare con stile le vostre case. All’evento parteciperà Anna Falchi (testimonial Nuovarredo) che realizzerà uno show cooking all’insegna della cucina tipica pugliese insieme alla chef? Antonella Ricci.



Nell’occasione la chef Antonella Ricci e Vinod Sookar, (Antonella Ricci chef stellata ospite fissa del programma televisivo di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”) e la madrina della serata Anna Falchi vi accoglieranno con il loro cooking show per farvi gustare ottime pietanze.

Il Gruppo Nuovarredo tra l’altro replicherà anche il giorno dopo, cioè il 25 Marzo con una inaugurazione di un nuovo punto vendita ad Osio Sotto, Bergamo in Via Trieste 4.