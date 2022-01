Come scegliere il letto matrimoniale giusto

C’è chi convive (o è sposato) ormai da anni, alcuni che hanno appena cominciato, altri che si apprestano a fare il grande passo per la prima volta: per tutti loro, prima o dopo, arriverà il momento di scegliere o cambiare il letto matrimoniale. Elemento centrale e fondante della nostra camera da letto, proprio per questo una scelta che va ponderata con cura, considerando le dimensioni della stanza, l’illuminazione, il design e l’estetica. Dovrà essere combinato a tutta una serie di componenti, che sia il comodino o le stesse lampade, armadi e scaffali per orologi e libri.

Le dimensioni

Parlando di dimensioni, sono diverse le “stazze” di letto matrimoniale in commercio:

Letto matrimoniale francese: 140 x 200 centimetri;

Letto matrimoniale queen size: 150 x 190/200 cm;

Letto matrimoniale standard: 160 x 190/200 cm;

Letto matrimoniale king size: 180/200 x 190/200 cm.

I modelli

Secondo step, i modelli: le dimensioni contano, ma anche forma e struttura. Nel dettaglio:

Letto matrimoniale basso: in legno, tipico dei Paesi orientali, si abbina a un materasso basso o al futon;

Letto matrimoniale a scomparsa: la soluzione migliore per le case piccole tipo monolocali; inserito all’interno di un armadio a ponte, così si apre e si chiude;

Letto matrimoniale a baldacchino: stile classico, un cult per gli appassionati del retrò, disponibile sia in legno che in ferro;

Letto matrimoniale contenitore: tra i più diffusi nei tempi moderni, nasconde sotto al materasso e alle doghe un comodo spazio per asciugamani, biancheria e vestiti;

Letto matrimoniale con cassetti: come il precedente, ma appena più tradizionale (nel senso che è diffuso da decenni), invece del contenitore ha dei cassetti che si aprono lateralmente.

Il materasso

Non da ultimo, il materasso. Anche in questo caso i modelli in commercio sono diversi, legati alla “struttura”:

Materasso a molle: il classico, il più diffuso, in lana e cotone;

Materasso a molle indipendente: rispetto al precedente, ha molle indipendenti l’una dall’altra che lo rendono più resistente;

Materasso in lattice: morbido, traspirante e confortevole, con materiale al 100% naturale;

Materasso in memory foam: celebre perché capace di adattarsi alla forma del nostro corpo.

