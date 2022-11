Pregi e difetti di un letto contenitore

Per chi deve arredare la camera da letto, è il letto stesso (insieme all'armadio) il primo nodo da sciogliere: meglio un letto tradizionale oppure un letto contenitore? Entrambe le opzioni portano vantaggi e svantaggi: sicuramente il modello contenitore ci permette di recuperare spazio, dunque molto utile per chi ha una stanza di dimensioni ridotte.

I modelli di letto contenitore

Il letto contenitore, per capirci, è un mobile alla cui base è posto appunto un contenitore, in cui è possibile riporre asciugamani, lenzuola, vestiti e altro ancora. Ne esistono diversi modelli in commercio, con differenti sistemi di apertura: che sia orizzontale, con letto e materasso che si sollevano in orizzontale, oppure inclinata, solidamente a 45 gradi a seguito di semplice pressione manuale.

Ma ci sono anche versioni particolari come l'apertura "easy up", che avviene in due tempi: nella prima parte si ha l'apertura inclinata, con il secondo step invece la rete ritorna in posizione orizzontale. Senza dimenticare i tradizionali cassettoni, dove il letto non si solleva ma lo spazio viene ricavato dai cassetti sottostanti.

I vantaggi del letto contenitore

Ma quali sono i vantaggi di un letto contenitore? Il primo, già citato, riguarda lo spazio che possiamo recuperare. Allo stesso tempo ci consente di tenere tutto in ordine (o per lo meno di nascondere il disordine sotto il letto). E ancora, per le sue caratteristiche il modello è pratico e versatile e si adatta a ogni tipo di materasso. Non da meno la sua praticità, parlando in particolare il letto contenitore orizzontale che può essere rifatto senza manco piegarsi (e addio mal di schiena, almeno per un po'): ed è pure igienico, in quanto il contenitore è isolato dall'esterno (e il suo contenuto rimane pulito).

Gli svantaggi del letto contenitore

Croce e delizia: anche per il letto contenitore non mancano gli aspetti negativi da prendere in considerazione prima dell'acquisto. Su tutti le difficoltà acclarate nella pulizia: la struttura del letto contenitore non ha i piedi, ma poggia direttamente sul pavimento (per questo la pulizia a fondo si fa più complicata). Correlato al primo difetto, ce n'è anche un secondo: l'accumulo di polvere purtroppo è garantito, proprio per la sua posizione ravvicinata al pavimento.

