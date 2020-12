Albero di Natale fai da te: 10 idee per rivoluzionare la nostra casa

Mancano poche settimane al 25 dicembre, il tempo stringe. Ma non c'è solo il classico albero, in casa o in giardino, per celebrare il Natale e le festività: esistono infatti diverse alternative (anche trendy) per addobbare i nostri spazi interni, anche quando si sta abbastanza stretti oppure quando si deve convivere con qualche scatenato animaletto domestico. Mettetevi comodi: i nostri esperti hanno selezionato 10 soluzioni da non perdere (e da provare).

Albero di Natale a parete

Idea simpatica e originale, l'albero di Natale a parete è un oggetto di design che può adattarsi perfettamente lungo il muro. Non mancano poi rami e aghi in grado di garantire un efficace effetto tridimensionale, che possiamo addobbare tutte le decorazioni che preferiamo.

Albero di Natale in vaso

Non è un bonsai, ma un collage di rami di pino (ovviamente veri): una decorazione sempre elegante e dal sapore green. Ma come possiamo fare? Raccogliamo dei rami secchi, li mettiamo in un vaso – meglio se di vetro trasparente – e poi li addobbiamo con decorazioni, palline e nastrini colorati.

Foresta di alberi di Natale

Altro elemento di design da non sottovalutare: la possibilità di sistemare tanti piccoli abeti in un angolo di casa, quasi a ricreare una foresta. Per rendere il tutto ancora più appetitoso, possiamo avvolgerli in stoffe di cotone, aggiungendo poi alcuni piccoli addobbi e una catena di luce (effetto romantico garantito!).

Albero di Natale con rami di legno

Creativi di Natale, a raccolta: anche recuperando alcuni rami di legno, di diverse misure, possiamo dilettarci nel costruire (quasi) da zero il nostro alberello natalizio, ricreando la forma del classico abete. Altro consiglio utile: addobbiamolo con palline di feltro, cartone colorato e le immancabili lucine a led.

Albero di Natale adesivo

Una soluzione che piacerà (tantissimo) anche ai bambini: un bell'albero di Natale adesivo, da appiccicare al muro e a cui allegare decorazioni colorate, anche fatte a mano (meglio se in compagnia). Ma attenzione: utilizzate solo lo washi tape, uno scotch di origine giapponese che ha la caratteristica di staccarsi facilmente dal muro, per evitare spiacevoli sorprese.

Un albero di decorazioni

Anche le nostre vecchie decorazioni possono essere riutilizzate per costruire un vero albero di Natale: mettendole insieme, con pazienza e creatività, possiamo ricreare la forma tradizionale, ma diamo spazio anche a intuizioni e divertimento. L'albero fatto con le decorazioni può essere posizionato sia a muro che su un mobile.

Albero di Natale in feltro

L'albero di Natale in feltro può essere una gustosa occasione per passare del tempo insieme con tutta la famiglia. I passaggi sono pochi, facili e divertenti: prima di tutto va ricreata la forma dell'abete su un cartoncino, da usare poi come base per ritagliare il nostro albero direttamente sul fermo. Tutto quello che viene dopo, sta a voi: palline, addobbi e chi più ne ha, più ne metta.

Albero di Natale in lana

Perfino la lana può aiutarci a realizzare il nostro albero di Natale alternativo. Dopo aver sagomato un cartoncino a forma di cono, lo possiamo riempire con la lana, incollandola con della colla vinilica (diluita con acqua). Dobbiamo avvolgere tutta la lana lungo il cono, e completare l'opera con perline e decorazioni a scelta. Buon divertimento.

Le luci che fanno un albero

Strano ma vero, anche le stesse luci possono diventare un albero. L'idea è facile ed efficace: le nostre catene di luci possono dare vita a un'architettura che ricorda la forma dell'abete natalizio. Meglio se a led, per via del risparmio energetico, le possiamo posizionare sul muro fissandole con dei piccoli chiodini.

Albero di Natale (anche) di carta

In ultimo ma non per importanza, l'albero di Natale di carta. Basta poco, pochissimo: ci serve solo un vaso, un bastoncino di legno (da fissare al centro, e che farà da supporto) e tanti fogli di carta, di varie dimensioni. Di nuovo, libero sfogo alla creatività: dai fogli di giornale ai quaderni, tutto può diventare un albero!

Prodotti online