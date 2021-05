Trucchi e consigli per comprare un frigorifero nuovo

Non per forza deve essere smart, anche se la strada pare ormai tracciata: ma senza strafare, è inutile specificare che quando si parla di frigorifero, non se ne può proprio fare a meno. Imprescindibile in una cucina moderna, ma anche "retrò": nell'appartamento in cui viviamo o in quello in cui andiamo in vacanza, ma perfino in ufficio e sul luogo di lavoro. Banale ma indispensabile, è lo strumento che ci permette di conservare il cibo e le bevande.

In tal senso è sempre bene averne cura: ad esempio, imparare a tenerlo sempre pulito. Ma quando si tratta di comprarlo ex novo, insomma di investire in un acquisto che può (anzi, deve) durare anni e anni, meglio andarci piano, muoversi con cautela, non cadere nel tranello delle offerte irresistibili ma valutare e ponderare la scelta. Vediamo quali sono le principali caratteristiche da tenere d'occhio.

Questione di misure: ingombro e capienza

Questione di misure, anche stavolta. Una scelta di questo tipo va valutata con attenzione. Cominciamo dalle dimensioni, per cui sono tre gli aspetti da considerare: la profondità, che in media va dai 60 ai 70 centimetri; l'altezza, da un minimo di circa 80 cm fino a un massimo di oltre due metri; la larghezza, da un minimo di 54 cm fino a un massimo di oltre un metro e 20.

Ai dettagli strutturali si deve aggiungere la capienza del futuro frigorifero. Di solito viene espressa in litri: per una coppia potrebbe bastare un modello dai 100 ai 150 litri, mentre per una famiglia meglio attestarsi intorno ai 280 litri. Per gli esagerati, ci sono anche i frigoriferi “all'americana”: possono arrivare a 500 litri di capienza, e oltre.

Consumo e accessori

Come per tutti gli elettrodomestici nuovi, il consiglio è sempre lo stesso: meglio investire in un prodotto che sia almeno di classe energetica A+, o comunque superiori. Tra le funzioni e gli accessori da non perdere c'è sicuramente il No Frost: grazie a un meccanismo che mantiene costante la temperatura interna, non si forma la brina e quindi non v'è necessità di sbrinarlo ogni qualvolta serve. I modelli più all'avanguardia hanno anche l'acceleratore di freddo.

Spesso il frigorifero è in combinato: ossia, non solo il frigo ma anche il congelatore. In tal senso sarebbe sempre meglio avere due aperture separate, anche se nello stesso incasso, e quindi due termostati indipendenti per gestire nel modo migliore gli alimenti conservati all'interno. E ancora: attenti alle spie, ovvero ben vengano i modelli attrezzati con spie luminose e acustiche per segnalare subito se c'è qualcosa che non va.

I modelli di frigo per ogni cucina

Concludiamo con una carrellata dei modelli disponibili sul mercato, e che ben si adattano ad ogni cucina (anche alle più piccole). In particolare sono cinque le tipologie su cui fare affidamento:

frigorifero monoporta: lo specialista per i cibi freschi, ha una capacità di 250 litri e spesso è attrezzato con congelatore interno;

frigorifero doppia porta: già dal nome si capisce che le porte sono due, una per il frigo e l'altra per il congelatore. Ha una capacità complessiva di circa 300 litri;

frigorifero combinato: in questo caso aumenta la capienza, ma soprattutto del congelatore. Quindi è più adatto per le famiglie o per chi è abituato a conservare cibi surgelati;

frigorifero side by side: è un modello moderno, ancora poco diffuso. In pratica prevede frigo e freezer sullo stesso piano, l'uno di fianco all'altro. Il suo punto di forza è la straordinaria capacità, fino a 800 litri. Ma aumentano i costi, e anche gli ingombri;

frigorifero da tavolo: è il più piccolo, e già si capisce che può stare su un tavolo. Ideale per case piccole, single o coppie che mangiano spesso fuori casa, oppure per case vacanze e affini.

Prodotti online