Come decorare casa con le Stelle di Natale

Per molte persone le settimane prima di Natale sono caratterizzate da grande stress. Tra un appuntamento e l'altro, diventa difficile lasciarsi trasportare ‘davvero’ dall’atmosfera dell'Avvento, ma conservare le tradizioni e i rituali che hanno accompagnato il magico mondo nel Natale, sin dai tempi dell’infanzia, può essere un aiuto per riuscire a vivere appieno il clima natalizio. La preparazione delle ghirlande e dei calendari dell'Avvento sono tra le usanze più preziose di queste settimane che precedono le festività: creano uno stato d'animo celebrativo, riempiono i cuori di attesa e restituiscono al periodo festivo la sua natura contemplativa.

In tal senso ci vengono in aiuto gli esperti di Stars for Europe, associazione di coltivatori europei di Poinsettia (la Stella di Natale) sostenuta dal programma Stars Unite Europe. Dai barattoli riciclati alle cornici riciclate, la mitica Stella di Natale può diventare il tocco in più per rendere originale e creativa ogni nostra decorazione.

Il calendario dell'Avvento fai da te

Il calendario dell'Avvento fai da te: 24 barattoli riciclati con coperchio, dipinti con vernice spray in tonalità pastello e decorati con adesivi numerici, abbinati con le Stelle di Natale e i rami di Winterberry (la Ilex verticillata) da posizionare sul davanzale. Per realizzare questa decorazione sono necessari 24 barattoli di vetro (vuoti) con coperchio, vernici spray in oro e pastello, adesivi dorati e pastello, una penna e due Stelle di Natale rosa, qualche ramo di Winterberry in vasi coordinati.

Come fare: Dipingete i coperchi con la vernice spray color oro, i vasetti in diverse tonalità pastello e lasciate asciugare. Una volta asciutti, scrivete i numeri da 1 a 24 sugli adesivi e attaccateli ai barattoli. Riempiteli con piccoli doni, chiudeteli e disponeteli insieme alle Stelle di Natale e ai rami di Winterberry in un luogo adatto.

La "cornice di stelle"

Una cornice dorata è la base reinventata per il calendario dell'Avvento da posizionare in prossimità della parete ed arredarla. Invece di 24 pacchetti piccoli, ce ne sono 4 più grandi: così c'è spazio sufficiente per aggiungere delle palline natalizie glitter, alcune pigne e tante stelle a piacere, comprese quelle di Natale. In particolare quelle recise, nelle romantiche tonalità rosa pastello, sono perfette per quel tocco in più e per rifinire la nostra opera d’arte.

Per completare il quadro le Stelle di Natale possono essere usate come fiori recisi: si mantengono infatti fino a due settimane se, dopo il taglio, gli steli vengono immersi prima in acqua calda a 60 gradi e poi immediatamente in acqua fredda. Una volta tagliate, mettete le Stelle recise all'interno di provette da fiorista riempite con acqua, per fissarle infine al telaio con un filo dorato.

Le ghirlande dell'Avvento

Nel nostro elenco non poteva mancare la ghirlanda (o corona) dell'Avvento, tradizionalmente impiegata come decorazione natalizia fin dal XIX secolo. In origine le ghirlande venivano decorate con 24 candele, ma oggi ne bastano 4 (una per ogni domenica). Ma una corona dell'Avvento può anche infrangere gli schemi più classici o tradizionali: vi proponiamo una variante con design sgargiante e retrò, ispirato agli anni Settanta.

Per questa ghirlanda creata con le Stelle di Natale, vi servono: un vassoio o un piatto, due anelli di paglia per ghirlande (uno più piccolo dell'altro), uno scampolo di pelliccia sintetica, un vaso per piante, del terriccio, alcune Stelle di Natale, degli spilli decorativi, colla a caldo e pistola per colla, dei fiori secchi per la decorazione, come eucalipto, carlina bianca, lunaria annua e rhodanthe (nota anche come raggio di sole o margherita di carta rosa), spilli per il muschio, bastoncini di sostegno per le piante, candele e portacandele. Ecco come fare: