Relax, energia, concentrazione: quale colore per il nostro divano?

Cromoterapia, la terapia dei colori (che non è una scienza esatta, ma più una tecnica di arredo) da applicare ad ogni stanza della casa: anche e soprattutto in salotto, in soggiorno. La zona living, infatti, è uno degli spazi più frequentati (anche quando abbiamo ospiti): una volta scelto il divano gusto, va scelto anche il colore giusto. Nel segno della cromoterapia (e del buon gusto), la tinta del sofà dovrà rispettare l'armonia dei colori della stanza, senza troppi azzardi. Ma qual è il colore più adatto?

Blu e relax

Il blu come sinonimo di relax. Secondo i "dettami" della cromoterapia, il blu è il colore giusto per contrastare lo stress. Un colore che si può abbinare sia a un soggiorno moderno che a un arredamento più classico.

Bianco e armonia

Il bianco è il colore della pace, dell'armonia, il neutro per eccellenza. E' la tinta ideale per un divano avvolto in un ambiente tranquillo, per staccare la spina almeno qualche ora dagli impegni quotidiani. Adatto ad ogni tipo di arredamento, sconsigliato (perché si sporca) se in casa ci sono bambini o animali domestici.

Rosa e positività

Non solo il colore della femminilità per eccellenza, ma anche simbolo di positività (e amore): il divano rosa comunica queste sensazioni, ma allo stesso tempo è diventato un colore di tendenza, per un soggiorno sempre alla moda.

Viola e spiritualità

Spesso archiviato come portafortuna, non tutti sanno che il viola in realtà è il colore della spiritualità. E' in grado di trasmettere una sensazione di ordine e tranquillità: si dice serva ad allontanare rabbia e nervosismo. Perfetto da abbinare (per contrasto) con cuscini bianchi.

Verde e fiducia

Il verde come colore della fiducia (e del relax). Il divano verde per trasmettere tranquillità, speranza e allegria. Piace ovunque, sia per case e appartamenti di città che per le abitazioni in campagna o immerse nel verde. Ottimo da abbinare a mobili antichi e tappezzeria ecrù, il colore della seta o del lino.

Rosso e dinamicità

Dinamicità e forza sono le sensazioni trasmesse dal colore rosso. Un divano con questa tonalità servirà a creare un ambiente energico, che con quella stessa energia servirà a scacciare pensieri negativi e stress. Occhio ai toni: il rosso vivace per gli ambienti moderni, il rosso scuro per soggiorni più eleganti.

Giallo e concentrazione

In ultimo, ma non per importanza, il colore giallo. Ai più potrebbe sembrare un azzardo, ma non agli amanti del design e del moderno, soprattutto per le infinite tonalità disponibili sul mercato. Il giallo per richiamare l'estate, le vacanze, la concentrazione. Ottimo anche per l'ufficio.

