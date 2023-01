Welcome to the Magentaverse: Viva Magenta è il Color of the Year 2023

Welcome to the Magentaverse: codice 18-1750, nome commerciale Viva Magenta. E' questo il Color of the Year del Pantone Color Institute, l'azienda che detta legge nel mondo dei colori e in qualsiasi loro applicazione, dall'arredamento alla moda, dagli oggetti di uso quotidiano agli elementi grafici. Il nuovo Color of the Year, fanno sapere da Pantone, "vibra di vivacità e vigore: coraggioso e senza paura, un colore pulsante la cui esuberanza promuove gioia e ottimismo".

"In questa era a tutta tecnologia - spiega Leatrice Eiseman, direttore esecutivo del Pantone Color Institute - cerchiamo di ispirarci alla natura e a ciò che è reale. Viva Magenta proviene dalla famiglia dei rossi e si ispira al rosso della cocciniglia, uno dei coloranti più preziosi tra quelli naturali, nonché tra i più forti e luminosi al mondo".

Il nuovo Color of the Year

Viva Magenta è il colore del Magentaverse, l'universo magenta: dalle installazioni artistiche all'abbigliamento, sportivo e non, scarpe e accessori, carta da parati e pareti, elementi d'arredo e articoli per la casa e l'ufficio, perfino la tecnologia. Sono questi i mille utilizzi suggeriti da Pantone per il colore dell'anno edizione 2023: già annunciate collaborazione con Cariuma, per le sneaker Viva Magenta, e con Motorola per gli smartphone.

Viva Magenta per arredare casa

Come già per il Very Peri nel 2022, e ancora prima Ultimate Gray e Illuminating, anche Viva Magenta può diventare un colore cult per l'arredamento di casa. Si può cominciare ad esempio dal divano, o altri elementi del soggiorno: inevitabile pensare anche alla camera da letto, approfittando del Pantone 18-1750 per la testiera, i piumini e il copriletto. Non da meno la cucina, con qualche dettaglio in Viva Magenta per vivacizzare l'ambiente. Attenzione ai dettagli: qualche idea per vasi e suppellettili, i tappeti del salotto, della camera da letto o del bagno.