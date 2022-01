"Very Peri" tra viola, blu e rosso: ecco il Color of the Year per il 2022

Anno nuovo, colori nuovi: puntuale come la rotazione terrestre, anche per il 2022 il marchio Pantone ha reso noto quale sarà il Pantone Color of the Year, dopo l'Ultimate Gray e l'Illuminating dell'anno scorso. Dunque il colore cult per l'arredamento di casa edizione 2022 sarà il Very Peri, ovvero una tonalità di blu con sottotoni rossi e viola che ricorda il lilla: è questo il “must have” delle prossime stagioni, non solo a casa ma anche nella moda e nel design.

Il Color of the Year 2022

Per la prima volta da quando esiste il Color of the Year, da 23 anni, l'istituto del colore Pantone non ha scelto una tinta già presente nella sua palette, ma l'ha realizzata nuova di zecca. Il motivo? Rappresentare al meglio il momento di transizione che stiamo vivendo, verso (si spera) la fine della pandemia, con l'intento di raffigurare una sorta di “colore della rinascita” ma che rispetti anche la contaminazione (in questo caso tra rosso e blu) tra mondo fisico e digitale. A detta degli esperti, la tranquillità del blu si unisce allora alla grinta e alla creatività del rosso.

“Mentre ci muoviamo in un mondo di cambiamenti senza precedenti – fa sapere Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva del Pantone Color Institute – la selezione di Pantone 17-3938 Very Peri è ambasciatrice di una nuova prospettiva e visione dell'amata e cara famiglia dei blu, abbracciando le qualità dei blu ma possedendo allo stesso tempo un sottotono viola e rosso. Pantone 17-3938 Very Peri mostra un'attitudine vivace e gioiosa, una dinamica presenza che incoraggia la creatività e l'espressività”.

Dove (e come) utilizzarlo in casa

Ma come possiamo approfittare del Very Peri tra le mura delle nostre abitazioni? Si può cominciare ad esempio dal divano, che possiamo rivestire con tessuti della nuance dell'anno. E ancora, in camera da letto, puntando magari su una soluzione monocromatica (per la testiera o per piumini e copriletto). Infine, la cucina: è il luogo in cui trascorriamo molto del nostro tempo, perché non osare con rubinetti e top del colore di tendenza del 2022? Altra soluzione: il rivestimento delle ante dei mobili.

Il Very Peri per dettagli originali

Il colore Very Peri può essere utilizzato anche per ricreare dettagli originali e di tendenza. Solo per citarne alcuni, anche a prezzi contenuti: possiamo pensare a una stampa, un quadro, o perché no un vaso o altri suppellettili. Non male anche l'idea del tappeto: i più coraggiosi possono scatenarsi addirittura in salotto, altri possono puntare ai tappetini della camera da letto o meglio ancora per quelli del bagno (altra opzione: la cesta per la biancheria).

Prodotti online