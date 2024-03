Brescia art marathon: programma ed eventi 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

BRESCIA – La Brescia Art Marathon ha abituato bene i suoi maratoneti. E anche quest’anno, a poco meno di una settimana dall’evento, scopre le carte, mettendo sul tavolo alcuni appuntamenti da segnare in rosso in agenda. Domenica 10 marzo, infatti, si correrà la 22^ edizione della BAM sulle tre distanze competitive che hanno fatto innamorare tutto il mondo del running: maratona (42,195 km), mezza maratona (21,097 km) e 10 km. Ma già da sabato 9 i runner diventeranno gli assoluti protagonisti della manifestazione.

L’ASD Rosa Running Team continua, così, la tradizione: anche quest’anno la vigilia della BAM sarà ricca di incontri. Sabato 9 marzo, presso il Marathon Village in piazza del Mercato, oltre a scoprire le novità delle aziende partner e numerose gare amiche, sarà possibile per tutti i maratoneti incontrare il campionissimo di ultramaratona Giorgio Calcaterra che, presente allo stand di EthicSport, azienda leader nel settore degli integratori sportivi di cui l’ultramaratoneta è ambassador, salirà sul palco alle 11.00 e alle 17.00 per rispondere alle domande dello speaker ma soprattutto a quelle dei runner. I maratoneti si troveranno fianco a fianco a “Re” Giorgio anche domenica 10, quando si schiererà al via della BAM21k. Sulle strade di Brescia infatti testerà il suo stato di forma in vista della Acea Run Rome The Marathon, che si disputerà la domenica successiva, il 17 marzo. In calendario c’è inoltre un altro appuntamento, pensato e organizzato per rendere “l’esperienza BAM” ancora più coinvolgente: sempre presso il Marathon Village alle 15.30, Huber Rossi, responsabile Valutazione Funzionale del Marathon Sport Center di Brescia e preparatore atletico, e la dottoressa Sara Campagna, specialista in medicina dello sport e nutrizione sportiva del Marathon Medical Center, incontreranno i maratoneti per parlare con loro e rispondere alle loro domande.

A inaugurare la 22^ edizione della BAM, domenica 10 marzo, saranno la maratona con i suoi 42,195 km e la mezza maratona da 21,097 km, che partiranno da via S. Faustino (parte sud) alle 8.30. La BCC Brescia 10k prenderà il via da via X Giornate, sempre alle 8.30. Il traguardo di tutte e tre le gare sarà nel cuore di Brescia, in piazza della Loggia. Ancora qualche giorno per iscriversi alle tre distanze competitive (32,195 km, 21,097 km e 10 km). Le iscrizioni online ( https://bresciamarathon.it/gare-2/ ) chiuderanno giovedì 7 marzo. I runner “dell’ultimo minuto” avranno ancora la possibilità di iscriversi sabato 9 marzo fino alle 14.00 presso il Marathon Village.

Le squadre che iscriveranno alla BAM 2024 un minimo di 40 atleti complessivi sulle tre gare potranno contare su una quota speciale. Ma non solo: per ogni 10 iscrizioni su una sola distanza ne sarà riconosciuta una gratuita. Per informazioni: Erica, tel. 348 9769543 – marketing@rosassociati.it Promozione “senza fine” per tutte le donne: potranno iscriversi, dall’1 settembre 2023 al 9 marzo 2024, alla 42 km al costo bloccato di 40 euro.

Tre gli eventi non competitivi firmati BAM, che sabato 9 e domenica 10 marzo vedranno fare sport e divertirsi bambini, camminatori e famiglie. Sportland Easy Run 10K – Aperta a tutti, senza obbligo di certificato medico, partirà alle 8.50 di domenica 10 marzo. 10 chilometri lungo il percorso della “sorella” competitiva. La partecipazione prevede la maglia ricordo (da indossare), pettorale, ristoro finale e deposito sacca degli indumenti personali. Family Walking - Da sempre è l’evento dedicato alla famiglia: organizzata con il supporto tecnico di Uisp Brescia e in collaborazione con AIL, AVIS e ADMO, partirà e si concluderà in piazza del Mercato dopo 5 chilometri da percorrere interamente nel centro storico di Brescia. Iscrivendosi si contribuirà alla raccolta fondi a favore di “Quest’estate ho incontrato AVIS”, un progetto che per la prima volta si rivolge ai giovani in un contesto diverso dalla scuola (per approfondimenti: www.bresciamarathon.it/wp-content/uploads/2023/11/avis.pdf ). Partenza alle 10.00 di domenica 10 marzo da piazza del Mercato e maglia ricordo per tutti i partecipanti offerta dal Centro Rondinelle di Brescia, che fin dal primo anno ha sostenuto la “Family” solidale. Tomorrow Runners – Sarà la corsa ludico-motoria dedicata agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie della città, ad aprire ufficialmente l’edizione 2024 della BAM. Appuntamento a sabato 9 marzo a Campo Marte.

Domenica 10 marzo, in occasione della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon il centro storico – tutta la zona all’interno delle mura venete – sarà chiuso al traffico dalle 9 alle 18. Il Comune di Brescia e il Gruppo Brescia Mobilità, per agevolare gli spostamenti, offriranno ai maratoneti e ai cittadini la possibilità di viaggiare con i mezzi pubblici per tutta la giornata con il biglietto ordinario unico, valido sia sugli autobus sia sulla metropolitana. Parcheggi liberi e gratuiti a Brescia DUE (Stazione Metro) e alla stazione Poliambulanza. Un rigraziamento al Comune di Brescia per il grande riconoscimento in termini di disponibilità e servizi essenziali messi a diposizione della manifestazione e alla Polizia Locale che da sempre è al fianco di BAM con la presenza di importante di decine di agenti coinvolti sin dalle prime ore del mattino.

