Screening e vaccinazioni gratuite per la Giornata mondiale della Salute

In occasione della Giornata mondiale della Salute, che si celebra anche quest'anno il 7 aprile, anche la provincia di Brescia si mobilita con una settimana (fino al 13 aprile) dedicata alle principali azioni di prevenzione e promozione della salute e del benessere della persona e degli animali: aderiscono alle (tante) iniziative anche le Asst degli Spedali Civili di Brescia, del Garda e della Franciacorta, con una serie di iniziative gratuite rivolte alla cittadinanza.

Tutte le iniziative in programma

Il tema scelto dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per il 2024 è “My Health, My Right”. Nel cartellone bresciano una vasta campagna di screening per la prevenzione dei tumori alla mammella, rivolto alle donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni, del collo dell'utero (per donne tra i 25 e i 64 anni) e del colon-retto, per uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni (per informazioni e adesioni si può telefonare al numero verde 800 077040 oppure inviare una mail a centro.screening@ats-brescia.it). A disposizione anche test e vaccinazioni gratuite per il Papilloma Virus (HPV) e una campagna di screening anti-epatite C (HCV).

Sempre sul fronte della prevenzione anche gli appuntamenti dedicati alla promozione della salute e degli stili di vita salutari, anche sui luoghi di lavoro, ai gruppi di cammino del territorio, all'attività fisica, al dialogo con gli studenti nelle scuole. La campagna di prevenzione è anche veterinaria: corsi per medici chirurghi e veterinari, approfondimenti sul rapporto tra padroni e animali domestici, prevenzione delle malattie trasmesse tramite vettore, il patentino per proprietari di cani. L'elenco completo delle iniziative e delle strutture sanitarie aderenti è disponibile nella sezione dedicata del portale web di Ats Brescia.