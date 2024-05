L'oro blu che fa bene alla salute: tutti i segreti delle acque termali

La risorsa delle acque termali come “un efficace strumento per la cura delle persone e un'opportunità per la promozione del benessere e di una nuova dimensione della salute nelle comunità”: questo il tema del convegno “C'è acqua.. e acqua!” organizzato all'hotel Acquaviva di Desenzano del Garda dal Comitato scientifico delle Terme di Sirmione, e a cui hanno partecipato più di 130 persone tra medici, autorità e istituzioni (presente anche l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso). “Abbiamo il dovere, per la nostra storia più che centenaria – il commento di Giacomo Gnutti, presidente di Terme di Sirmione – di riabilitare il termine Terme per non equivocare cos'è Terme salute, cos'è Terme benessere e cos'è semplicemente acqua riscaldata. Le terme italiane sono al secondo posto in Europa, dopo la Germania, e al quinto posto nel mondo: l'attenzione al termine Terme merita davvero una rivisitazione”.

I benefici delle acque termali

L'Organizzazione mondiale della Sanità definisce “medicina tradizionale” quella che utilizza le acque termali, cioè solo quelle contenenti sostanze il cui effetto favorevole è ben documentato (e che sono autorizzate dal Ministero della Salute. “L'acqua di Sirmione – spiega Enrico Agabiti Rosei, presidente del Comitato scientifico delle terme sirmionesi – è ricca di idrogeno solforato (H2S), i cui effetti antiinfiammatori, antiossidanti, riparatori e regolatori di numerose funzioni organiche sono stati dimostrati da numerosi studi scientifici. La medicina termale è riconosciuta dal nostro Servizio sanitario nazionale quale offerta prevista dai Lea, i Livelli essenziali di assistenza: è una forma di trattamento spesso complementare alla terapia farmacologica, assai utile per rafforzare le attività di prevenzione, cura e recupero della salute”.

“Le acque solforate – aggiunge Giuseppe Cirino, docente di Farmacologia all'Università Federico II di Napoli e presidente della Società italiana di Farmacologia – sono state usate per decenni per terapie inalatorie, sia per il naso che per i bronchi: esiste un'ampia letteratura scientifica che supporto il lato storico e talvolta anche aneddotico dell'efficacia di queste acque. Rappresentano la possibilità di diventare una terapia coadiuvante per i pazienti che hanno disturbi respiratori e che può sicuramente aiutare a migliorare la qualità della vita”. Le terapie termali hanno un ruolo anche nell'otorinolaringoiatria, come testimoniato da Piero Nicolai, docente all'Università di Padova.

“L'impiego della terapia termale, con il suo effetto antiinfiammatorio – spiega Nicolai – ha un'utilità rilevante nel trattamento di diverse patologie della nostra disciplina, dalla rinite alla rinosinusite, fino ai pazienti che vengono sottoposti a intervento chirurgico per rinosinusite cronica. Stiamo pianificando uno studio in cui vogliamo valutare in maniera oggettiva l'efficacia delle cure termali, sulfuree e salsobromoiodiche, delle acque termali nella rinosinusite cronica senza polipi”. “L'idrogeno solforato – commenta infine Carlo Sturani, medico pneumologo e internista – ha oggi un livello di beneficio per le vie aeree che mai avremmo immaginato prima di poterlo documentare come in questi ultimi 10 o 15 anni. L'efficienza delle cure termali è stata dimostrata nel prevenire molte delle patologie delle vie aeree superiori, ma anche le bronchiti croniche e le riacutizzazioni, oltre che come cure inalatorie a livello cronico, perché gli effetti durano a lungo”.

La firma biologica dei fanghi

Non solo chimica, ma anche biologia con la presenza del microbiota di acque e fanghi termali. “Ci sono pochi studi che analizzano la comunità batterica di fanghi termali – sottolinea Annalisa Bargellini, docente di Igiene generale e applicata all'Università di Modena e Reggio Emilia – e per questo abbiamo voluto approfondire la comunità batterica di Terme di Sirmione e dei fanghi termali. Quello che si è potuto vedere è che non è soltanto l'acqua che determina la composizione dei fanghi termali, ma anche l'origine del materiale argilloso che li compone. I fanghi termali hanno così una loro firma biologica, che li caratteristica nelle loro proprietà terapeutiche, cosmetiche e ricreative”.

Terme e salute, ma con uno sprint sulle buone abitudini e gli stili di vita. “Seguire un'alimentazione sana – conclude Anna Villarini, biologa nutrizionista e docente all'Università di Perugia –, svolgere regolare attività fisica e avere corretti stili di vita è fondamentale per il benessere. L'alimentazione sana è un punto cardine della prevenzione in tutte le fasce d'età”.