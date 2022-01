Tamponi rapidi prêt-à-porter: in vendita online a soli 7 euro

A livello di sanità locale già si discute della possibilità di esaurire un’eventuale quarantena (per i vaccinati con il richiamo) con un tampone fai da te, o prêt-à-porter dir si voglia: è il caso dell’Emilia Romagna, che sta già ragionando sull’implementazione di un sistema di questo tipo. Ma nel frattempo è già capillare la diffusione dei tamponi da fare in casa, come metodo di controllo “artigianale” (e che quindi non ha valore legale, sia chiaro) di una presunta positività.

Il tampone rapido fai da te è un test antigenico, e funziona con lo stesso meccanismo dei test antigenici ufficiali, eseguiti ad esempio in farmacia. Ovvero, si basa sulla ricerca delle proteine virali (appunto, gli antigeni) proprie del Sars-Cov2 nel muco nasale o nella faringe. A differenza del molecolare, il tampone rapido rivela la presenza di alcune componenti del virus, in particolare delle proteine Spike e Nucleocapside, che sono indicative dell’avvenuto contagio.

Come funziona il tampone rapido

I test antigenici hanno sicuramente un prezzo più contenuto e tempi inferiori per fornire una risposta (possono bastare anche 15 minuti), ma anche per questo risulta meno affidabile rispetto al molecolare (noto anche come test Pcr, in grado di rilevare la presenza di materiale genetico, l’Rna del virus). I test rapidi sono anche gli unici disponibili prêt-à-porter, acquistabili in farmacia e perfino al supermercato, purché siano convalidati secondo le normative vigenti, in conformità con quanto stabilito a livello comunitario e nazionale (con il marchio CE).

Tamponi rapidi online

Ma si trovano anche sul web. Uno dei modelli più efficaci è il tampone antigenico (certificato CE) AndLucky Sars-Covid-19, specializzato nella rilevazione qualitativa dell’antigene proteico del nucleocapside di Sars-Cov2 in campioni di tampone umano nasale, orofaringeo e nasofaringeo. Nel dettaglio, ogni test è composto da una banda di rilevazione dell’anticorpo monoclonale coronavirus anti-Sars (linea T) e da un anticorpo policlonale IgG di ratto anti-uomo sulla banda di controllo della qualità (linea C).

Una volta prelevato il campione e inserito nel tester, questo reagisce con gli anticorpi citati: la miscela viene assorbita, risale la membrana per azione capillare e interagisce con l’anticorpo monoclonale di cui è rivestita la banda di rilevamento. Se il campione contiene l’antigene Sars-Cov2, la banda apparirà di colore violaceo-rosso, confermando la positività: in caso contrario, il risultato del test sarà negativo.

La banda di controllo qualità (linea C) serve invece a convalidare il test. In caso quest’ultima non venisse visualizzata (il colore deve essere rosso-violaceo per tutti i test validi), questo significa che il test non è andato a buon fine, e che dunque il risultato non è valido.

Il test antigenico AndLucky Sars-Covid-19 è disponibile sul sito di ShopToday in confezione da 20 pezzi, al prezzo di 7 euro per singolo test ma con spedizione gratuita.

E’ bene ricordare che in caso di positività al test rapido è necessario subito allertare il proprio medico di base, e procedere con un test “ufficiale” in farmacia o nei punti tampone, per convalidare l’eventuale positività. Ma attenzione: se il tampone rapido viene fatto troppo presto, si rischia di avere un falso negativo. Nei primi due giorni d’incubazione (solitamente senza sintomi) il virus infatti non è rilevabile da alcun test: il molecolare comincia a intercettarlo già a 48 ore dall’infezione, quello antigenico invece solo dalle 72 ore in poi. Come detto, il test antigenico (soprattutto se fatto in casa) ha una percentuale ben più elevata di poter generare un “falso negativo”: sempre meglio approfondire seguendo le indicazioni del medico o dell’autorità sanitaria.