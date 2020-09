Vacanze finite, si torna al lavoro: come superare la sindrome da rientro

Si chiama “sindrome da rientro”, in inglese nota come “post-vacation blues”: è una condizione che ogni anno colpisce più di 6 milioni di italiani (e tra questi anche molti bresciani) nel momento del rientro delle vacanze. E' una forma di stress, non riconosciuta come patologia ma definita alla stregua di una “risposta psicofisiologia al ritorno alla propria quotidianità”: in pratica, finita la (meritata) pausa dal lavoro, è il ritorno alla normalità – fatta di responsabilità, impegni e doveri – a provocare un pesante e immediato stress che può sfociare anche in attimi di ansia o sprazzi di depressione.

Sindrome da rientro: i sintomi

Gli ultimi dati Istat confermano che lo stress da rientro – nella sua forma di malessere psicologico ma anche fisico – potrebbe in realtà colpire fino al 35% della popolazione, quindi più di un italiano su tre, con maggiore incidenza sulle fasce giovani (dai 25 ai 45 anni). Questi i “sintomi” più diffusi: disagio, spossatezza e depressione.

La sindrome da rientro fortunatamente è una condizione passeggera: può durare pochi giorni o poco più di una settimana, e solitamente regredisce spontaneamente. Non nei casi più gravi, purtroppo, che possono sfociare anche in fenomeni più seri e duraturi legati, come detto, a fasi di ansia o di depressione.

Come affrontare lo stress da rientro

Salvo i casi più gravi citati poche righe fa, per i quali è consigliabile rivolgersi a uno specialista, esistono comunque una serie di comportamenti che ci permettono di ritornare alla normalità liberandosi rapidamente della sindrome da stress da rientro. Ecco allora le quattro cose da fare per non cadere nel baratro dello stress: