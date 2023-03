Salutile Pronto Soccorso: la app per sapere quanto sono affollati gli ospedali

Non tutti sanno che, grazie a una app, è possibile verificare in tempo reale l'affollamento di tutti i Pronto Soccorso del territorio. Questo è grazie a Salutile Pronto Soccorso, l'app di Regione Lombardia con la quale è possibile non solo consultare l'elenco di tutti i Pronto Soccorso della Lombardia, ma anche conoscere qual è il numero di persone in coda in quel momento e l'indice di affollamento.

Le app sanitarie di Regione Lombardia

Grazie a un sistema di geolocalizzazione, è possibile visualizzare sulla mappa le strutture più vicine a noi ed eventualmente avviare la navigazione guidata verso il Pronto Soccorso scelto. Anche Salutile Pronto Soccorso fa parte del trittico di app indispensabili per la sanità lombarda: le altre sono Salutile Prenotazioni, che serve appunto a prenotare le visite sanitarie, e Salutile Fascicolo Sanitario, che permette di accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Come funziona Salutile Pronto Soccorso

La app Salutile Pronto Soccorso è disponibile sia per sistemi operativi iOS (Apple) che Android, scaricabile dall'App Store o su Google Play. Scaricando gratuitamente l'applicazione sarà possibile: