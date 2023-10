Gli organismi di coordinamento per la salute mentale e per le dipendenze per l'età adulta e la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza promuovono nel territorio di ATS Brescia il mese dedicato alla Salute Mentale dal titolo “La Salute Mentale, un bene comune”, che si snoderà dal 10 ottobre al 10 novembre, attraverso un percorso coordinato di eventi culturali quali conferenze, spettacoli teatrali, concerti ed altro ancora, tutti connessi e finalizzati a promuovere l’integrazione, la condivisione, la socialità come determinanti di salute psichica. Il calendario completo degli eventi in programma è consultabile a questo link. Il mese in programma si concluderà con l’annuale Conferenza della Salute Mentale che quest’anno si terrà venerdì 10 novembre al Centro Paolo VI.

Il mese della Salute Mentale

Il titolo del ciclo di eventi “La Salute Mentale, un bene comune” nasce dall’esigenza espressa dagli operatori del settore di comunicare come attraverso l’integrazione dei vari servizi, delle progettualità e delle azioni delle associazioni e dei familiari si possa sviluppare un sistema che si prenda cura a 360 gradi dei componenti della comunità dotati di minore resilienza. Nel nostro territorio sono attivi 11 programmi innovativi di psichiatria e 3 progetti innovativi di neuropsichiatria, che coinvolgono le tre ASST e il privato accreditato; vengono realizzati programmi che spaziano da interventi di prevenzione nella fascia adolescenziale, attuazione budget di salute, psichiatria di comunità e altro ancora.

In ATS di Brescia l’offerta dei servizi è molto ampia, vi sono 11 Cps (Centri psicosociali), 10 poli territoriali di Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza, 6 servizi di polo ospedaliero pubblici, 8 strutture private accreditate per adulti e 2 strutture private accreditate di neuropsichiatria infantile.

Le altre attività in corso

Sono inoltre in corso: