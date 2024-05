"Ti fa schifo stare in salute? Allora comincia a fumare"

Il 31 maggio si celebra la Giornata mondiale senza tabacco: tante le iniziative in programma anche nel Bresciano, per saperne di più basta un clic sulla pagina dedicata del portale web di Ats, l'Agenzia di tutela della salute. L'obiettivo della Giornata mondiale è quello di “evidenziare gli effetti nocivi, sulla salute delle persone e delle comunità, delle sigarette e di altri prodotti del tabacco: l'Organizzazione mondiale della Sanità riconosce il fumo di tabacco come uno dei più gravi problemi di salute pubblica al mondo”. Il fumo di tabacco è infatti una delle principali cause di morte al mondo ed è un importante fattore di rischio per malattie come cancro, malattie polmonari e cardiache.

Il fumo fa male, ecco i dati

“Il fumo di tabacco rappresenta il principale fattore di rischio che da solo è associato all'insorgenza di circa un tumore su tre”, si legge nel report di Ats Brescia sull'incidenza tumorale: “Un recente studio del Global Burden of Disease stima che il 44% dei decessi nel mondo per tumori abbia avuto come causa un fattore di rischio evitabile: fumo di sigarette, eccessivo consumo di bevande alcoliche, obesità e sovrappeso tra i fattori più impattanti”. In Italia, riferisce il ministero della Salute sulla base dei dati Istat aggiornati al 2021, si stima che i fumatori (tra la popolazione over 14 anni) siano poco meno di 10 milioni. La prevalenza è pari al 19%, ma forti sono le differenze di genere: tra gli uomini i fumatori sono quasi il 23%, tra le donne poco più del 15%. Il fumo di tabacco è risultato più diffuso nella fascia d'età tra i 25 e i 44 anni, circa una persona su 4.

“In Italia – scrive il ministero – si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco oltre 93mila morti, il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le morti tra le donne, con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro. Per quanto riguarda i tumori, il tabacco è il fattore di rischio con maggiore impatto a cui sono riconducibili almeno 43mila decessi annui”.

Le attività di sensibilizzazione nel Bresciano interessano le Asst (Aziende socio-sanitarie territoriali) oltre alla stessa Ats, le aziende private aderenti alla rete WHP (i luoghi di lavoro che promuovono salute), i tanti Gruppi di cammino del territorio, i Centri per il trattamento del tabagismo, anche e le scuole: gli studenti degli istituti superiori del territorio aderenti ai programmi di Peer education hanno realizzato iniziative di sensibilizzazione sul tema tramite la creazione di locandine nell'ambito del percorso promosso da Ats Brescia per il 2024 “Giovani in dialogo: nuovi, scenari, nuovi bisogni. L'educazione tra pari promuove la salute”.

Il video degli studenti del Golgi

Tra le varie iniziative si segnala anche il video realizzato dagli studenti del liceo Camillo Golgi di Breno, che racconta con ironia dei 5 motivi per cui sarebbe giusto cominciare a fumare. “Ti fa schifo stare in salute e aver fiato quando corri? Fumare un pacchetto di sigarette al giorno può risolvere i tuoi problemi”, spiega in video l'attore (per un giorno) Michele Giulio Panigada, che poi continua così: “Sei pieno di ammiratrici e ammiratori? Ecco a te una fragranza scaccia-amore che costa solo 5 euro e un polmone”. E ancora: “Sei ricco e non sai come spendere soldi? 5 euro ogni volta è il prezzo della felicità, spendeteli finché sopravvivete”. Doppio gran finale: “Il fumo aumenta le patologie che puoi prendere, quindi ti aspettano tanti giorni di vacanza. Non hai una dipendenza e ne vuoi una? Il fumo fa per te. Ragazzi, fumate tutti”.