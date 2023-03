Vaccinazioni gratuite a Brescia e provincia per il Papilloma Virus (HPV)

Ats Brescia, in collaborazione con le Asst Spedali Civili, Franciacorta e Garda, propone gratuitamente (e senza prenotazione) la vaccinazione anti-Papilloma Virus (HPV), sia sabato 4 marzo - in occasione della Giornata internazionale di lotta contro il Papilloma Virus - che nella settimana da lunedì 6 a venerdì 10 marzo. La prevenzione contro l'HPV previene l'infezione da Papilloma Virus che è causa di diversi tipi di tumore: tra questi il più frequente è il tumore del collo dell'utero, l'unico tumore ad oggi totalmente riconducibile a un'infezione e prevenibile con una vaccinazione.

Le vaccinazioni (gratuite)

La vaccinazione è offerta a tutte le ragazze tra gli 11 e i 25 anni, a tutti i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni (nati dal 2006) e ad alcune categorie considerate a rischio (info a questo link) senza limiti di età. Per potersi vaccinare ci si può presentare, senza prenotazione, nei centri vaccinali messi a disposizione dalle Asst del territorio. Sabato 4 marzo è in programma una sorta di Open Day: vaccinazioni a Poncarale (Via Enrico Fermi 35) dalle 10 alle 16, a Chiari (centro commerciale Italmark di Via Brescia) dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, a Lonato del Garda (centro commerciale Rocca di Via Battisti) dalle 8.30 alle 17.30.

Questo è invece il programma delle vaccinazioni (gratuite) da lunedì 6 a venerdì 10 marzo.

Asst Spedali Civili : Via Enrico Fermi 35 Poncarale dalle 9 alle 12;

: Via Enrico Fermi 35 Poncarale dalle 9 alle 12; Asst Franciacorta : Via Brescia 31 (Italmark) Chiari lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16;

: Via Brescia 31 (Italmark) Chiari lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16; Asst Garda: Via Falcone 18 Montichiari lunedì dalle 9 alle 11.30, da martedì a venerdì dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 16; Via Adua Desenzano (Le Vele) lunedì e martedì dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 16, mercoledì dalle 9 alle 11.30, giovedì e venerdì dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 16; Piazza Donatori di Sangue Leno da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 16, giovedì dalle 9 alle 11.30, venerdì dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 16; Gavardo Via Gosa 74 (ospedale) lunedì dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 16, mercoledì 8 e giovedì 9 dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 16, venerdì dalle 9 alle 11.30; Via Reverberi 2 Nozza di Vestone martedì e giovedì dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 16.

Il Papilloma Virus

Il vaccino è estremamente sicuro ed efficace nel prevenire oltre il 90% delle forme tumorali associate all’HPV (tumore del collo dell’utero, della vagina, dell’ano, del pene e dell’orofaringe) ed è stato somministrato in sicurezza a milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo. Ancora oggi il solo tumore al collo dell’utero causa oltre 1000 decessi all’anno in Italia. Si ricorda che per tutte le donne, a partire dai 25 anni di età, anche se vaccinate, è importante aderire al programma di screening contro il tumore della cervice uterina promosso da ATS Brescia che permette di

individuare e trattare precocemente le lesioni pre-tumorali. Ulteriori approfondimenti a questo link.