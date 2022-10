Sesso, orgasmo e mestruazioni: lo studio che svela i segreti delle donne

Senza scomodare Woody Allen e la sua commedia-capolavoro "Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso (ma non avete mai osato chiedere)", che tra l'altro celebra proprio quest'anno il suo cinquantesimo anniversario, è normale che sesso e orgasmo tengano banco nel dibattito quotidiano della società moderna. Sul fronte dell'orgasmo, forse non tutti sanno che esistono per due "giornate" che lo celebrano: la Giornata mondiale dell'orgasmo, il 31 luglio di ogni anno, e la Giornata internazionale dell'orgasmo femminile (8 agosto).

Parte proprio da qui l'approfondimento promosso da Intimina - marchio di salute intima - in collaborazione con la sessuologa Roberta Rossi, a partire da uno studio pubblicato sul Journal of Sexual Medicine. Lo studio in questione ha analizzato le abitudini legate all'orgasmo femminile: 303 donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni hanno risposto a 100 domande inserite in un questionario ad hoc, dedicate in particolare all'orgasmo, alla propria attività sessuale e quella dell'eventuale partner.

Lo studio sull'orgasmo femminile

Dallo studio sono emersi risultati interessati. In particolare, quasi una donna su due (il 41%) delle 230 intervistate che hanno avuto una relazione con un uomo, negli ultimi sei mesi, ha dichiarato di avere problemi nel raggiungere l'orgasmo, e il 21% ha dichiarato invece di essere insoddisfatta della propria vita sessuale. Tra le circostanze più apprezzate in una relazione sessuale con un uomo: un coinvolgimento sentimentale, la dimensione del pene, una buona funzionalità erettile e la capacità di controllare (o meglio rimandare) l'eiaculazione.

Oltre l'81% delle 303 donne intervistate ha dichiarato di essere sessualmente attiva: circa il 70% ha dichiarato di avere orgasmi di frequente, ma si segnala che circa il 10% potrebbe non aver mai raggiunto un orgasmo. Le vie dell'orgasmo sono infinite, o quasi: il 62% delle intervistate preferisce l'orgasmo vaginale durante il rapporto sessuale, il 48% con stimolazione esterna del partner, il 37% con l'autoerotismo.

Sesso e mestruazioni

Intimina ha poi approfondito sul tema dell'attività sessuale durante le mestruazioni, in un sondaggio che ha coinvolto 500 donne: l'82% delle intervistate ha dichiarato di fare sesso anche durante le mestruazioni. Il 16% ha più voglia di sesso appena prima o durante le mestruazioni: tra le donne che scelgono di evitare l'intimità durante le mestruazioni, il 60% lo fa perché teme di sporcare.

"Molte persone - dichiara la sessuologa Roberta Rossi - possono essere poco informate ed avere dei tabù riguardo al ciclo e al sesso, quindi non c'è da meravigliarsi se non tutti si sentono a proprio agio con l'esperienza sessuale durante le mestruazioni. Maggiore informazione e conoscenza, però, possono cambiare il modo di porsi sia delle donne che degli uomini: è stato dimostrato che il periodo delle mestruazioni potrebbe portare a una maggiore sensibilità al piacere, e quindi potrebbe essere una bella scoperta per alcune donne".