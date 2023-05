Quando e dove è ancora obbligatoria la mascherina in ospedale

Il Ministero della Salute il 28 aprile 2023 ha pubblicato una nuova ordinanza relativa all'obbligo di utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie: il testo precisa che, da lunedì 1 maggio e fino al 31 dicembre, l'obbligo di mascherina all'interno degli ospedali resterà in vigore in quei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura.

L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali. Per quanto riguarda gli altri reparti ospedalieri e le sala di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

Quando indossare la mascherina al Civile

Sulla base dell'ordinanza citata, la direzione della Asst Spedali Civili di Brescia dispone l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per tutti i dipendenti a contatto con pazienti.

Per i pazienti e i visitatori dispone l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 nelle seguenti unità operative di tutta l'azienda (quindi non solo al Civile di Brescia ma anche negli ospedali di Gardone Valtrompia e Montichiari): Pronto Soccorso, Oncologia, Ematologia, Centri Trapianto, Midollo Osseo, Centro Trapianto Rene, Dialisi, Oncoematologia Pediatrica, Terapie intensive, Reparti di malattie infettive, Terapie Subintensive (Stroke Unit, Unità Coronarica, Medicina D’urgenza, Medicina 2), Neurologia 2, Pneumologia, Cardio Chirurgia, Chirurgia Toracica, Geriatria, Subacuti, Riabilitazioni, Servizio Psichiatrico Di Diagnosi e Cura (SPDC); ambulatori, Macroattività Ambulatoriali ad alta complessità assistenziale (MAC), Day Hospital e Day Surgery dei reparti indicati; aree Covid ovunque siano situate; Strutture Residenziali Territoriali (RSD) di nostra gestione, Comunità Psichiatriche.

Per quanto riguarda i reparti non citati, si raccomanda per pazienti e visitatori l’utilizzo della mascherina FFP2 nel caso di presenza di persone con sintomatologia respiratoria e/o pazienti fragili e/o anziani.