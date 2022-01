Quando e dove è obbligatorio indossare le mascherine FFp2

Non solo chirurgiche: tra i Dpi che abbiamo imparato a conoscere c’è anche la mascherina FFp2, ad alta protezione o alte prestazioni, che con l’ultimo decreto Covid del Governo (insieme al super Green Pass) è diventata obbligatoria in diverse circostanze della vita quotidiana.

Nello specifico, come riporta lo stesso Governo, è previsto l’obbligo di indossare la mascherina FFp2 nelle seguenti situazioni:

per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;

per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto

per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;

per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche, o comunque un dispositivo che conferisca una protezione superiore (tra cui, appunto, le FFp2) devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere e di cura alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, convegni e congressi, etc) nella situazioni previste dai protocolli di settore. In tutte le altre situazioni possono essere utilizzate anche le mascherine cosiddette “di comunità”, che siano monouso, lavabili o eventualmente autoprodotte.

