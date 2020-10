Quando il mal di testa colpisce anche gli occhi: le cause e i sintomi

Premessa doverosa: il generico mal di testa, che affligge milioni di italiani, è provocato da diversi fattori e può verificarsi per svariate ragioni (innocue nella maggior parte dei casi). Ma il consiglio è sempre lo stesso: in presenza di sintomi inusuali è importante consultare un medico o un oculista. Perché sono molto diffusi anche i mal di testa che colpiscono l'occhio, che possono avere conseguenze anche sulla vista: sul tema l'agenzia britannica Kaizen ha collaborato con l'e-commerce Lenstore per analizzare questa tipologia di emicrania.

Mal di testa dietro agli occhi

Pare che anche lo smart working possa aver influito negativamente sul mal di testa ed emicranie: in particolare per problemi legati alla postura e alla vista, la mancanza di adeguati supporti schienali, la distanza dagli schermi e gli spazi comodi. Non va dimenticato, infatti, che il mal di testa può essere provocato anche da uso prolungato degli strumenti digitali, al lavoro o a casa: ci sono studi che addirittura consigliano di “staccare” per qualche minuto almeno ogni mezz'ora.

Questi sono i più mal di testa più comuni che colpiscono l'area dietro agli occhi:

mal di testa frontale - che si manifesta come un dolore lieve o acuto sulla fronte e sulle tempie, e che generalmente è causato dallo stress ma anche da disidratazione, problemi posturali e affaticamento agli occhi, spesso dovuto ad una costante esposizione agli schermi.

cefalea a grappolo - che si manifesta in mal di testa di breve durata ripetuti durante il corso della giornata, solitamente su un lato solo del cranio. Sono generalmente piuttosto dolorosi e possono essere preceduti da altri sintomi, come occhi rossi o lacrimanti, gonfiori, arrossamento della pelle e problemi di congestione.

nevralgia occipitale - un tipo di mal di testa che si localizza nella parte superiore del collo o dietro al capo, e si sposta in un secondo momento anche dietro agli occhi e sullo scalpo. Si manifesta in singole fitte di dolore oppure una sola fitta costante, di solito colpisce chi soffre già di emicrania, ed è il risultato di irritazioni o lesioni dei nervi occipitali, rendendo chi è affetto da questo tipo di mal di testa particolarmente sensibile alla luce.

emicrania - l’emicrania è una forma di mal di testa accompagnata da alcuni sintomi ricorrenti, come nausea, vomito e sensibilità alla luce e al suono. Esistono tre tipi diversi di emicrania: l’emicrania con aura, in cui la condizione è preceduta da sintomi come la percezione di luci lampeggianti che ne impediscono la vista, punti ciechi, o altri cambiamenti che colpiscono la capacità visiva di entrambi gli occhi; l’emicrania senza l’aura, che è il tipo più comune di emicrania, e non presenta alcun segnale d’allarme; infine l’emicrania con aura senza mal di testa, che si manifesta quando il paziente avverte i sintomi di un’emicrania senza avvertire necessariamente il mal di testa.

Prevenire è meglio che curare

E' sempre vero il detto: prevenire è meglio che curare. Ma seppure molti mal di testa possono essere curati anche con un semplice antidolorifico, acquistabile in farmacia senza ricetta, darsi da fare con la prevenzione è un consiglio da non dimenticare mai. Vediamo allora quali sono i modi migliori per averla vinta sul mal di testa: