Il Comune di Calcinato è "CardioProtetto": donati 3 nuovi defibrillatori

Il Comune di Calcinato è sempre di più un municipio “CardioProtetto”, grazie alla donazione del Lions Club Colli Morenici: i soci in consiglio comunale hanno consegnato tre defibrillatori, attrezzati con teca riscaldata. Erano presenti alla cerimonia anche il sindaco Nicoletta Maestri e l'assessore Viviana Ponzoni: l'impegno all'acquisto dei defibrillatori, ricordiamo, si deve al “Service” fortemente voluto dal Past president del Lions Club, Davide Fattori.

L'impegno del Lions Club

“Siamo molto orgogliosi di aver aiutato il Comune di Calcinato – spiega Fattori – Proprio quest'anno, dilaniato dalla pandemia, abbiamo sicuramente tutti imparato il concetto di prevenzione: l'arresto cardiaco è uno dei casi più frequenti di morte precoce, che miete fino a 70mila vittime ogni anno (anche di persone in buona salute). Molte di queste persone, purtroppo, non sopravvivono perché non vengono soccorse in tempo: per intervenire durante un arresto cardiaco non serve essere medici o infermieri, ma bisogna essere formati alla rianimazione. Se a questo ci aggiungiamo l'utilizzo di un defibrillatore le percentuali di sopravvivenza crescono in maniera vertiginosa”.

Passaggio di consegne

La donazione dei defibrillatori in consiglio comunale è stata anche l'occasione per un simbolico passaggio di consegne con il nuovo presidente del Lions Club Colli Morenici, Luciano Baratti: imprenditore in pensione, è conosciuto per il suo passato sportivo, quando fu presidente della mitica Gabeca Montichiari, la squadra simbolo della brescianità che negli anni '90 raggiunse più volte importanti traguardi internazionali.

Per concludere, una nota curiosa: il Lions Club Colli Morenici celebra quest'anno il suo cinquantesimo anniversario. Tra i soci fondatori dell'epoca c'era proprio il presidente Baratti.