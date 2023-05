"Il talento degli infermieri": Brescia e Bergamo celebrano gli eroi della pandemia

"Il talento degli infermieri. Arte e scienza in evoluzione": è il titolo, il claim e allo stesso tempo il concept del format promosso dalle sezioni di Brescia e Bergamo della Fnopi, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, che in collaborazione con la Fondazione Soldano e lo spirito del Festival LeXGiornate scatenerà energie e sensazioni nel corso del weekend dal 12 al 14 maggio, sia a Brescia che a Bergamo, le città italiane nominate capitali della Cultura per il 2023.

"Il talento degli infermieri"

L'obiettivo de "Il talento degli infermieri" è dare un contributo al racconto culturale delle due città, ma (ri)accendendo i riflettori sulle persone che fanno parte della comunità infermieristica, su quanto è stato vissuto negli anni della pandemia da Covid (soprattutto sulle spalle di medici e infermieri, i veri eroi di questa maledetta emergenza) e sulle difficoltà che, purtroppo ancora oggi, continuano a far parte della vita di alcune categorie professionali.

"Celebrare l'edizione 2023 della nostra Giornata internazionale a Bergamo e Brescia - spiega Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi - ha un significato particolare: non solo per il valore umano e professionale che queste realtà hanno dimostrato nelle fasi di primo impatto della pandemia sul Paese, ma anche perché è nostra intenzione saldare i continui sforzi compiuti dalla Federazione per promuovere l'infermieristica in Italia, anche nel segno della "Cultura come cura" di Bergamo Brescia 2023".

"C'eravamo ieri, ci siamo oggi e ci saremo domani - aggiunge Stefania Pace, presidente della sezione bresciana dell'Ordine delle professioni infermieristiche -: ieri, nel momento più duro, nel pieno della pandemia, in prima linea e a denti stretti; oggi, per non dimenticare ciò che è stato e immaginare nuove strade da percorre; domani, cominciando proprio da questo progetto, che intende restituire un senso nuovo a ciò che è stato alle persone che abbiamo perso durante quei giorni".

L'evento inaugurale

Il cartellone del weekend è stato affidato alle sapienti mani di una direzione artistica griffata Fondazione Soldano: "L'arte non insegna nulla, tranne il senso della vita", ricorda il presidente Daniele Alberti citando Henry Miller. "La nostra presenza - continua Alberti - trova la sua chiave proprio attraverso il linguaggio dell'arte, lo strumento più potente". L'evento inaugurale sarà venerdì 12 maggio, ore 20 al Dis-play Brixia Forum che fu sede dell'hub vaccinale, uno tra i più grandi d'Europa: dopo lo speech dei referenti - esponenti degli ordini di Bergamo e Brescia, della Federazione nazionale, dei partner dell'iniziativa e di istituzioni locali e nazionali - sarà la volta dello spettacolo multimediale "DNA", a cura dei Deproducers il cui è obiettivo è "far suonare la scienza". I Deproducers (Max Casacci, Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo e Riccardo Sinigallia) saranno affiancati dal filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani, con consulenza scientifica del ricercatore Pier Paolo Di Fiore.

L'opera in scena unirà musica e scienza grazie a brani musicali inedite, immagini inedite, scenografie ad hoc: il pubblico avrà l'occasione di ripercorrere la storia che accomuna ogni essere umano, da individuo a specie, dalla formazione delle prime cellule alla comparsa dell'Homo Sapiens e alle ultime conquiste della genetica. Ingresso libero ma solo su prenotazione sul portale eventbrite.com.

Il cartellone del weekend

Gli altri eventi in programma gli staglieranno già sabato 13 maggio: alle 9.30 a Brescia, Hotel Vittoria, con un tradizionale "Cappuccino ben temperato" in stile LeXGiornate, insieme all'attrice Paola Villoresi; alle 10.30 a Bergamo, all'auditorium dell'ospedale Papa Giovanni con la proiezione del documentario "Ovunque per il bene di tutti" di Gianluca Rame. Nel pomeriggio, ancora a Bergamo e all'auditorium del Papa Giovanni, lo spettacolo teatrale "L'arte bella" (ore 18.30), anticipato dall'annullo filatelico (a cura di Poste Italiane) dedicato al "Talento degli infermieri" e a Florence Nightingale. Domenica si torna a Brescia, si torna all'Hotel Vittoria: ci sarà ancora Pamela Villoresi che interpreterà alcuni brani da "Florence Nightingale e l'Italia", volume curato dalla Fnopi che ricostruisce gli "anni italiani" della fondatrice delle scienze infermieristiche moderne, nata a Firenze e morta a Londra, considerata una delle prime vere icone femministe del Novecento. Tutti gli eventi su prenotazione su eventbrite.com.