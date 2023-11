"Il credito che fa la differenza": così la banca sostiene Ail Brescia

La Bcc Agrobresciano, banca attiva da oltre 125 anni sul territorio, lancia la campagna “La Charity nel credito al consumo”, dedicata al supporto di Ail Brescia (la sezione locale dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) in collaborazione con Bcc Credito al Consumo e Crediper. Dal 23 ottobre scorso, per ogni prestito erogato, la banca ha iniziato a devolvere un contributo per il progetto “Case Ail”, destinato a coloro che necessitano di un’abitazione temporanea per stare vicino ai malati onco-ematologici che ricevono cure lontano dalla propria città.

Ail Brescia

Ail Brescia è un’associazione di volontariato senza fini di lucro, parte delle 83 sezioni dell’Ail nazionale (nata nel 2001). Il progetto prende vita dal volere di un gruppo di persone che, attraverso l’esperienza diretta e indiretta con la malattia, hanno deciso di dedicare una parte importante della propria vita all’aiuto volontario e gratuito dei pazienti, bambini e adulti: sono più di 300 i volontari impegnati in vari progetti e iniziative, 6.632 i pazienti seguiti. Sul fronte dell’accoglienza, sono 15 gli appartamenti a disposizione di Ail Brescia di cui 13 in città e 2 a Roncadelle: hanno già ospitato 336 persone.

Il sostegno della Bcc

“Il progetto Case Ail è particolarmente sentito dalla nostra banca – dichiara Osvaldo Scalvenzi, presidente di Bcc Agrobresciano –: capiamo quanto le famiglie possano essere in difficoltà nel seguire un malato fuori dalla loro città o dalla loro regione, e poterli aiutare a trovare un luogo sicuro e accoglienza durante la degenza e le cura per noi è un gesto di grande solidarietà, sostegno e vicinanza che ci auguriamo possa alleviare, almeno in parte, momenti tanto difficili e dolorosi”. La campagna sarà attiva fino al prossimo 22 novembre.