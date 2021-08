Come ringiovanire il viso con lo yoga facciale

Lo yoga facciale parte da un presupposto “scientifico”: nel viso abbiamo più di 60 muscoli diversi, che come per tutti gli altri muscoli possono essere allenati e tonificati. I muscoli del viso, oltre a permetterci di sorridere e cambiare espressione, ne definiscono anche la forma: se li alleniamo possiamo allora combattere, almeno in parte, l'eventuale pelle “cadente” e altri segni dell'invecchiamento (dalle rughe alle occhiaie , solo per citarne un paio).