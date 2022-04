Donne e sport, tutte pazze per il padel: è un vero fenomeno di costume

Non è più solo una moda, ma un vero fenomeno di costume: forse anche più dello squash a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Tanto che, come riporta la Federazione italiana tennis, anche il quotidiano britannico The Guardian ha definito “un amore al primo smash” l'esplosione in Italia del padel. Secondo i dati a cui fanno riferimento gli autori dell'articolo, Lorenzo Tondo e Sam Jones, dall'inizio del 2020 il numero dei campi da padel in Italia si quintuplicato: oggi siamo a circa 5mila. Per capirci: solo nella città di Palermo si contano un centinaio di campi, tanti quanti quelli attivi oggi in tutto il Regno Unito.

Uno sport in rosa?

Ma l'entusiasmo per quanto riguarda la pratica di base si combina anche con una crescita dell'attività che in Italia vede primeggiare le donne: il Guardian ne rileva 7 tra le prime 100 al mondo, tra cui Chiara Pappacena, premiata ai SuperTennis Awards insieme alla nazionale femminile che per la prima volta è salita sul podio ai campionati del mondo, dietro solo a Spagna e Argentina (i Paesi dove il padel è più diffuso).

E il “pink power” tra i campi da padel si fa sentire in tutta Europa. Come segnalato da El Paìs, in Spagna le donne valgono un terzo dell'intero panorama degli atleti della Federazione iberica: in Francia, nel 2021, un torneo su cinque è stato tutto al femminile. E nel 2022, circostanza unica nel mondo dello sport, nel World Padel Tour ci si aspetta il record di tornei femminili organizzati nel corso della rassegna internazionale.

Le "padel ladies"

Tornando in Italia, il gruppo delle “padel ladies” vanta anche una ricca componente di vip: da Melissa Satta a Miriam Leone, da Federica Nargi a Costanza Caracciolo passando per l'immancabile Diletta Leotta, solo per citarne alcune. Ma è davvero uno sport in rosa? “Il padel è uno sport semplice e per questo estremamente inclusivo – spiega Marco Maillaro, uno dei fondatori di Z Padel Club: è una startup di Milano che ha realizzato due club temporary di padel, con iniziative anche dedicate alle donne – e in futuro, in occasione delle prossime inaugurazioni, emergeranno nuove attività inclusive per avvicinare sempre più donne al mondo del padel”.

Il padel in Italia

In Italia il padel si pratica dal 1991, ma è nel 2008 che la disciplina è stata ufficialmente riconosciuta dalla Fit, la Federazione italiana tennis. Da nord a sud, come detto, si contano già 5mila campi da padel (ce ne sono tanti anche in provincia di Brescia), più del doppio rispetto al pre-Covid e già l'8% in più rispetto al 2021. E nei campi agonistici o amatoriali si conferma una crescente presenza femminile. “Finalmente le cose stanno cambiando – ha rivelato l'atleta Chiara Pappacena al Guardian – e sono felice di vedere tante ragazze giovani e tante donne, anche sopra i 60 anni, sui campi da padel”.