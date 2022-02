Perché allenarsi con le fasce elastiche fitness

Uno strumento che sia comodo, economico, poco ingombrante e anche a chilometro zero? Parliamo delle fasce elastiche fitness, che permettono un allenamento (quasi) completo anche senza la palestra, per sessioni sia in casa che all'aperto. Un corretto utilizzo delle fasce elastiche permetterà infatti di migliorare la nostra resistenza agli infortuni, di rinforzare il sistema immunitario migliorando la capacità cardiovascolare, e pure di tonificare i muscoli. Ma come per tutti gli sport, e l'attività fisica in generale, i benefici si vedono solo se ci si applica con costanza.

La versatilità delle fasce fitness

Vediamo ora alcune interessanti applicazioni delle fasce fitness. Innanzitutto, la loro versatilità: sono infatti disponibili in diversi livelli di resistenza, e proprio per questo permettono di modificare l'intensità dell'allenamento sulla base delle proprie esigenze, anche da un esercizio ad un altro. Quindi sono consigliate sia per i neofiti del fitness che per appassionati e “professionisti”.

Allenamento total body

Dicesi allenamento “total body”: ovvero quel tipo di allenamento che interessa tutte le fasce muscolari del corpo. Si può fare anche con le fasce fitness, variando le varie routine di allenamento: che siano i piegamenti per le braccia o gli squat per le gambe, esistono tantissimi modi per sfruttare al meglio le potenzialità delle nostre fasce. Possono essere usate anche in sinergia con altri attrezzi sportivi.

Poco ingombro e tanta comodità

L'abbiamo detto in apertura, solo qualche riga fa: uno dei vantaggi delle fasce fitness è sicuramente il loro ingombro, vicino allo zero, e la conseguente comodità di poterle portare con noi, ovunque vogliamo. Quindi anche in vacanza, oppure in ufficio o sul posto di lavoro: sia per approfittare della pausa, oppure al termine della giornata lavorativa, magari per una sessione all'aria aperta, aspettando la primavera.