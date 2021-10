Come dimagrire e tonificare le cosce con la dieta e l'esercizio

L'estate è davvero finita e per la prova costume se ne riparla (almeno) fino al prossimo anno: ma non è buon motivo per rammollirsi e rinunciare alla routine positiva magari costruita dalla scorsa primavera. Croce e delizia di tantissime donne, le gambe (e in particolare le cosce) sono considerate una delle parti del corpo più critiche: ma con un po' di buona volontà, e qualche buon esercizio, è possibile dimagrire e tonificarle. Senza dimenticare che all'esercizio fisico va abbinata una dieta sana e bilanciata.

La dieta ideale per snellire le cosce

Cominciamo da qui, dall'alimentazione. La cosa migliore da fare per dimagrire e al contempo snellire le cose è quella di seguire una dieta varia ed equilibrata, che permetta di assumere le giuste quantità di carboidrati, grassi e proteine (tra le più celebri: la dieta del supermetabolismo). Ricordando che è sempre meglio evitare le diete fai da te, vediamo alcuni consigli utili per un regime alimentare sano e bilanciato:

Scegli farine e cereali integrali e proteine da legumi, pesce e carni magre;

Bevi almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, lontano dai pasti;

Evita di assumere acidi grassi insaturi modificati, preferendo acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi in rapporto di un terzo ciascuno;

In caso di ritenzione idrica e cellulite, utilizza trattamenti localizzanti drenanti e sgonfianti, come i fanghi d'alga Guam, oppure massaggi e bende;

Evita lo zucchero;

Mangia molta frutta e verdura.

Gli esercizi specifici per gambe e cosce

Concludiamo con la parte fisica, insomma il fitness: ovvero i migliori esercizi per tonificare le gambe e soprattutto le cosce: