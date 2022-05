Ashtanga yoga: meditazione in movimento e yoga dinamico

Un respiro profondo, un lento movimento: l'occasione per staccare un po' corpo e mente dalle fatiche quotidiane. E' di base questo l'obiettivo dello yoga, disciplina sempre più diffusa anche a Brescia e provincia (e soprattutto in città): tra le tante varianti merita sicuramente attenzione l'Ashtanga yoga, disciplina tradizionale del sud dell'India, definita come “meditazione in movimento” e ancora “yoga dinamico”. Ovvero, rispetto allo yoga tradizionale, è una pratica molto meno statica.

C'è un qualcosa di filosofico, anche nell'Ashtanga yoga. “L'essenza di questa forma di yoga è nel suo stesso nome, Ashtanga – fanno sapere dalla prima scuola di Ashtanga yoga di Milano, seconda in Italia, fondata nel 2009 da Lino Mieli – che infatti significa otto rami, che indicano il percorso yogico”.

I sette rami dell'Ashtanga yoga

Il primo ramo prende il nome di Yama: sincerità, non violenza, assenza di avidità. Il secondo ramo è Nyama, verso una retta condotta nel cammino spirituale. Il terzo ramo, Asana, fa riferimento al lavoro del corpo con le sue posture. Il quarto ramo è Pranayama (controllo del prana, energia vitale), il quinto Pratiyara (compulsività), il sesto Dharana (concentrazione), il settimo Dhyana, ovvero “l'ingresso allo stato meditativo, ove la mente prende quiete e beatitudine”.

La pratica dell'Ashtanga yoga

La pratica dell'Ashtanga yoga si sviluppa attraverso cinque serie: Yoga Chikitsa per purificare e allineare il corpo; Nadi Shodhana, che agisce sul sistema nervoso; infine le serie avanzata Stira Bhagah Samapta, che sviluppano la forza interiore.

“L'ordine delle asana deve essere rispettato ed eseguito con precisione, affinché venga rafforzato e bilanciato l'effetto complessivo della sequenza”, fanno sapere dalla scuola di Ashtanga yoga di Milano: “Acquisendo la capacità di un respiro lungo e profondo la mente diviene calma e concentrata, ciascun movimento fluisce da una postura all'altra fino al completamento della serie”. C'è una scuola di Asthanga yoga anche a Brescia, guidata da Barbara Travanini e Andrea Olivetti (per info 339 8616175 oppure 331 7082831).

I benefici dell'Asthanga yoga

“L'Ashtanga yoga lavora sul respiro e sul corpo – il commento di Giuseppe Panarello, uno dei più conosciuti maestri di Ashtanga yoga in Italia – e questa connessione tra respiro e movimento potra grandi benefici sul sistema nervoso centrale e periferico. L'Ashtanga yoga è come una metafora della vita: ci sono momenti in cui tutto scorre facile e dei momenti più faticosi. Tutte le serie hanno una fase morbida e un piccolo molto alto di fatica, di solito a metà della serie. Questa disciplina insegna a non girare intorno ai problemi, ma ad affrontarli”. Per Panarello non manca l'effetto terapeutico anche sul fronte della postura, colonna vertebrale, mobilità.