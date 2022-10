La "Fagiana" no stop: l'Estetista Cinica sbarca in stazione a Milano

Il marchio VeraLab della nostrana Estetista Cinica - al secolo Cristina Fogazzi di Sarezzo - è sbarcato in stazione a centrale a Milano, con un pop-up store dedicato alla bellezza e alla cura della persona: resterà aperto fino al 28 marzo prossimo. Situato al primo piano, nella zona dell'ingresso ai binari, lo spazio - da poco inaugurato - omaggia l'edificio progettato dall'architetto Ulisse Stracchini e poi aperto nel 1931. Il concept site-specific è stato affidato allo studio 23Bassi, a cui era già stata affidata la progettazione del temporary di Roma (inaugurato lo scorso aprile), dei corner in Rinascente e dei flaship store di Milano e Roma.

Il nuovo store di Milano

Festa grande, taglio del nastro, musica e brindisi: "Crediamo molto in questa apertura - spiega Cristina Fogazzi - che riteniamo strategica per lo sviluppo del brand: la stazione centrale di Milano, infatti, è un importante crocevia (la seconda stazione italiana per traffico, ndr) che ci permette di intercettare anche la clientela internazionale che ogni giorno transita da qui".

L'ambiente raccolto, elegante e raffinato del pop-up store è stato pensato in sintonia con il suo "contorno", ovvero la stazione centrale. Il progetto mescola infatti il linguaggio pop tipico del marchio VeraLab con dettagli di ispirazione liberty, tra cui una piccola modanatura che si rifà a un disegno del pavimento della stazione. Il piccolo negozio accoglie ovviamente i prodotti VerLab, tra cui alcuni "must have" come le bende Slim_me, lo Spumone, l'Olio denso e la Luce liquida.

Chi è l'Estetista Cinica

Cristina Fogazzi, classe 1974, è nota ai più come Estetista Cinica: su Instagram sfiora il milione di follower. E si presenta così: "Hanno parlato di me al televideo. Elargisco consigli beauty non richiesti. Ho un master in cellulite. Ho la pancia ma non è contagiosa". Solo poche settimane fa il suo gradito ritorno a Brescia, con l'ormai celebre "Sagra della Fagiana". Imprenditrice di successo: il brand VeraLab ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 62 milioni di euro.