Smalto semipermanente fai da te: unghie perfette per ogni occasione

Come avere unghie perfette, per ogni occasione: l’aperitivo in Piazzale Arnaldo, quando si potrà, il colloquio di lavoro tra i palazzi di Brescia Due, la giornata in ufficio tra Via Gambara e Via Solferino. Avere mani ben curate è un ottimo biglietto da visita, in qualunque situazione: e le unghie sono sicuramente una delle parti più in vista. Dopo una manicure impeccabile la scelta dello smalto è uno step altrettanto fondamentale. E se anche voi siete stanche dei soliti smalti, quelli che durano solo pochi giorni, una soluzione ottimale potrebbe essere quella di ricorrere allo smalto semipermanente. E non c’è bisogno di fiondarsi in un centro estetico: lo si può applicare facilmente anche con il fai da te, in modo facile e veloce.

Lo smalto semipermanente

Lo smalto semipermanente è un prodotto fotoindurente in gel, che può essere considerato una via di mezzo tra la ricostruzione in gel e il comune smalto; si può applicare su unghie naturali o su unghie ricostruite e, esattamente come gli smalti tradizionali, ti permette di spaziare tra colori e fantasie, da quelle più classiche a quelle più elaborate e trendy. Infine, puoi decidere di applicare lo smalto semipermanente da sola, o di rivolgerti alla professionalità di un’estetista: in quest’ultimo caso, il costo potrà variare dai 15 ai 35 euro circa, ma il tuo unico pensiero sarà scegliere il colore che più ti piace.

Manicure fai da te in casa

Ma in tempi di quarantena, chiusure e incertezze, anche arrangiarsi in casa può essere l'alternativa indicata. Per cominciare, serve una manicure a regola d'arte. Vediamo come, passo dopo passo:

elimina ogni traccia dello smalto vecchio, versando un po' di solvente su un dischetto di cotone e applicandolo sulle unghie, o ricorrendo ai fogli di alluminio.

Sciacqua le mani, poi immergile in una bacinella con acqua tiepida per qualche minuto, così da ammorbidire unghie e cuticole.

Massaggia le cuticole con dell'olio nutriente, insistendo sulla zona attorno alle unghie, poi spingile delicatamente indietro aiutandoti con uno spingi cuticole o con dei bastoncini in legno d'arancio.

A questo punto arriva il momento delle unghie: l'ideale sarebbe accorciarle senza tagliarle ma utilizzando solo la lima, per non danneggiarle o indebolirle. Tuttavia, se non sei molto esperta, puoi tagliere le unghie con delle tronchesine o con un tagliaunghie, facendo un taglio netto e aiutandoti poi con la lima per dare loro la forma che desideri. Ricorda di tenere la lima parallela all'unghia, senza inclinarla, muovendola sempre verso il basso ed evitando di muoverla avanti e indietro.

Se la superficie delle unghie dovesse risultare grassa o non perfettamente livellata, utilizza un buffer (o blocco levigatore), da passare delicatamente sulla superficie dell'unghia: a questo punto sarai pronta per applicare lo smalto.

Il semipermanente senza lampada

Dopo aver concluso la nostra manicure artigianale, proseguiamo con la stesura dello smalto semipermanente (anche senza lampada):

inizia applicando un leggero strato di base trasparente, per proteggere le unghie dall'ingiallimento e dallo stesso smalto, migliorandone la durata. Quando sarà asciutto, potrai applicare lo smalto del colore che preferisci.

dopo aver “piazzato” lo smalto, ma che sia ben asciutto, ecco la soluzione che ti permette di evitare la lampada UV: parliamo infatti del topcoaet effetto semipermanente. Si tratta di un prodotto innovativo che crea uno strato protettivo sull'unghia, che protegge e le dà luminosità.

I migliori topcoat sul mercato

Sul mercato, ovviamente, sono disponibili diversi marchi di topcoat effetto semipermanente: tra i migliori, sia per la sua efficacia che per il rapporto qualità-prezzo, impossibile non citare “Flash” di Tns Cosmetics, un prodotto di ottima fattura che asciuga perfettamente lo smalto, ne aumenta la tenuta e ne protegge il colore.

Grazie a questo topcoat sarà possibile ridurre significativamente i tempi di asciugatura dello smalto: il prodotto, infatti, penetra nello strato di colore accelerandone il processo di asciugatura. Non da meno la tecnologia di attivazione a luce naturale: è infine facile da rimuovere, basta un semplice solvente.

