L'olio extravergine di oliva come elisir di bellezza

L'olio extravergine di oliva non è solo un importante ingrediente della dieta mediterranea, ma anche un elisir di bellezza. Nell'antichità era apprezzato per la sue proprietà lenitive e rigeneranti, e veniva utilizzato per far rifiorire la pelle, nutrirla e renderla più morbide. Ode all'olio d'oliva, firmata Campagna Amica: è la Fondazione promossa da Coldiretti e attiva dal 2008 "per realizzare iniziative volte ad esprimere pienamente il valore e la dignità dell'agricoltura italiana".

L'ode all'olio di oliva - rilanciata in questi giorni sui social in vista della Giornata internazionale dell'olivo - ci interessa da vicino: l'oro verde scorre a fiumi sul lago di Garda, territorio che è primo produttore in Lombardia e da cui nasce anche l'olio Garda Dop, ovvero l'olio gardesano tutelato. Ma non mancano piccole e significative produzioni anche sul Sebino, tutte da assaggiare.

Rimedi di bellezza a base di olio d'oliva

Non solo ingrediente fondamentale per i piatti nostrani e non solo, ma come ricordato da Campagna Amica è anche un prezioso alleato per il nostro benessere e per la cura della persona. Ci sono infatti alcuni rimedi naturali di bellezza a base di olio d'oliva, che forse non tutti conoscono. Tra i più curiosi (ed efficaci) ricordiamo: