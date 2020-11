Quando prude la testa: rimedi naturali per combattere il prurito

Prudenza, quando c'è prurito: il fastidio è inevitabile quando si prova l'irrefrenabile desiderio di grattarsi i capelli e la testa. E spesso la causa non è riconducibile solo allo stress: il prurito al cuoio capelluto è un problema comune, imputabile a una miriade di fattori diversi. Ne esistono di vari tipi: può essere più o meno intenso, localizzato o generalizzato, semplicemente episodico oppure ricorrente, e continuo. Può inoltre provocare dei seri effetti collaterali, che vanno dal rossore alla desquamazione al dolore.

Quali sono le cause del prurito alla testa

Ma quali sono le cause di quel fastidioso e incontrollabile prurito? Tra le più celebri (e diffuse) sicuramente la forfora, che provoca desquamazione e successivo prurito. Ma non sono da meno le malattie della cute: a partire dalle dermatiti – tra le più comuni: la dermatite seborroica e la dermatite da contatto – fino alla psoriasi, patologia infiammatoria che si manifesta con bruciore e prurito (e che può provocare gravi danni alla pelle).

Ci sono altri fattori esterni da non sottovalutare: lo stress, citato qualche riga fa, che indebolisce la nostra forza e resistenza e dunque anche quella dei nostri capelli; l'abuso di prodotti chimici e aggressivi per la cura, il lavaggio o la colorazione dei capelli, quindi è sempre meglio affidarsi a tinte per capelli di qualità certificata.

Rimedi naturali per risolvere il problema

Se il problema persiste, o si fa consistente (e vi fa preoccupare) non è peccato, anzi, rivolgersi a un medico o a un dermatologo. Ma prima di chiamare in causa la medicina, è possibile provare rimedi naturali o prodotti “sani” per risolvere la questione. Per combattere il prurito e dare sollievo al cuoio capelluto è consigliabile eseguire regolarmente uno scrub lenitivo e purificante – come questo di Alkemilla.

Oltre ai più classici rimedi naturali, solo per citarne alcuni: