"Operazione Mato Grosso": un taglio di capelli per i poveri del Perù

Domenica 3 dicembre dalle 9 alle 18 l'operazione Mato Grosso torna a Brescia nel negozio Parrucchieri Castelli di Via Giuseppe Zola con “Capelli e carità”: l'iniziativa, alla sua ventiduesima edizione, coinvolge da circa 40 anni i parrucchieri di tutto il Nord Italia, che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per i poveri del Perù. I titolari di saloni a Brescia, Bergamo, Mantova, Como e Treviso presteranno il loro servizio per taglio e piega a offerta (ovvero: i parrucchieri non percepiranno alcun compenso): l'intera somma sarà devoluta alla missione di “Casa Santa Teresita” sulle Ande, dove vengono accolti malati terminali e poveri abbandonati. La missione è animata da 23 anni da Erica Tellaroli di Castel Goffredo e presta la sua opera anche nelle comunità delle zone circostanti.

“Circa 5 o 6 domeniche l'anno – racconta Beppe Castelli, tra i promotori dell'iniziativa – ci troviamo in una città diversa e un parrucchiere della zona mette a disposizione il suo negozio e il lavoro, la piega e il taglio di capelli. A chi partecipa chiediamo un'offerta libera che verrà totalmente devoluta alla missione Casa Santa Teresita a Pmallucay, sulle Ande del Perù. Totalmente significa che alla somma raccolta non verrà detratto nulla, neanche le spese vive della giornata”.

La casa di accoglienza Santa Teresita

La casa di accoglienza Santa Teresita si trova in un villaggio sperduto a oltre 3mila metri di altitudine e da anni apre le sue porte a tutti gli emarginati per offrire un pasto caldo, cure mediche e conforto. Nella Casa c'è anche un piccolo ambulatorio, che presta le prime cure e assicura i farmaci ai malati: da tempo vengono accolti anche disabili e malati terminali che nella sierra non avrebbero altro che la loro capanna in cui andare a morire.

“In questo modo – spiega Erica Tellaroli – dove la sofferenza è spettacolo e la violenza e l'aggressività sono il nostro modo per farci valere e vedere, e dove conta solo l'uomo con la sua superbia, dobbiamo invece difendere il bene e la bontà che ancora esistono”. Per informazioni 030 2000041.