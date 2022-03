Occhiali da vista o da sole: le tendenze del 2022

La domanda che tutti si pongono, più o meno, anche per distrarsi un po': quali saranno le tendenze moda per gli occhiali da sole o da vista nel 2022? Un settore in crescita, come confermato dai dati sul mercato dell'occhialeria: nel 2020, in tutto il mondo, ha raggiunto e superato i 147 miliardi e mezzo di dollari, ma si stima ancora un'ascesa su base annua dell'8,5% almeno fino al 2028. Per capirci qualcosa di più ci viene in aiuto lo storico brand Fabbricatorino, azienda nata negli anni Venti come “Società anonima Fabbrica Torino” e oggi tra i volti più noti del settore, per design e materiali.

Le tendenze moda dell'eyewear 2022

In qualche modo il 2022 sarà l'anno del ritorno al vintage, insomma l'appuntamento con la moda d'altri tempi e in particolare con quella degli anni Settanta. Parole d'ordine: squadrati, ampi, sottili, istrionici, provocanti, seduttivi e rieducativi. Così dovranno essere gli occhiali alla moda per le prossime stagioni. Con uno sguardo ai modelli cosiddetti “genderless”, ovvero senza genere, quindi che possono essere indossati da chiunque, uomo o donna.

Si parla di un ritorno del cat-eye, in forma rinnovata, sia per gli occhiali da vista che da sola. Forme geometriche nel segno dell'eleganza, magari più affusolate e armoniose: aumenteranno (di poco) anche le dimensioni. Si rinnova anche un'altra icona del mondo eyewer, ossia il tondino: in questo caso è perfetto per gli occhiali da vista, sospeso tra vintage e modernità, linee sottili, minimal e facili da indossare, con montatura unisex. E quali saranno i colori dell'anno? Tartarugato, verde scuro, bordeaux e ocra. Senza dimenticare il capitolo sostenibilità.

Non solo montature: le lenti del domani

Non sono solo le montature a fare gli occhiali, non dimentichiamoci infatti delle lenti. Le top di gamma del 2022 si legano indissolubilmente alle necessità del tempo: per questo sono sempre più un trend (non solo estetico ma anche pratico) le lenti attrezzate con filtri contro la luce blu emessa da computer, smartphone e tablet.

Altro modello molto richiesto: le lenti fotocromatiche. Sono quel tipo di lenti in grado di adattarsi in modo immediato preciso alle condizioni climatiche e soprattutto alla luce: una fetta di mercato sempre più importante. Molto interessanti anche le novità che riguardano i filtri colorati, in particolare per le lenti da sole: colori chiari, in tinte pastello, come pesca, celeste e rosa.