Se dal punto di vista estetico a soffrirne sono soprattutto le donne, non esiste uomo (qualsiasi lavoro o attività faccia) che non abbia le occhiaie: non è una patologia, ma è conseguenza di un certo stile di vita, legato in particolare al poco sonno, allo stress, al lavoro. Quando parliamo di occhiaie ci riferiamo in realtà anche alle “borse” a al gonfiore che interessa il contorno occhi, rendendo così l'aspetto del viso più stanco.

Ma che differenza c'è? Le borse sono indice del cedimento dei tessuti nell'area dei contorno occhi, mentre le occhiaie si manifestano con la comparsa di aloni scuri (tendenti anche al bluastro). Donne, a raccolta: ecco qualche utile consiglio per eliminare questi inestetismi e avere un viso sempre fresco e riposato.

Cosa sono le occhiaie

Come da definizione, presa in prestito dal Garzanti, le occhiaie sono un infossamento scuro proprio sotto l'occhio, dovuto specialmente a stanchezza o malessere. Si tratta di una condizione fisiologica che si presenta con un'ombreggiatura scura – come detto di colore viola o bluastro – accompagnata anche da gonfiore.

Come si formano le occhiaie

E' bene ricordare che non stiamo parlando di una patologia medica o di salute, ma di un problema puramente estetico. Oltre ai problemi legati a sonno arretrato e stanchezza, le occhiaie si accentuano anche con l'invecchiamento naturale della pelle. Queste sono, nel dettaglio, le cause più frequenti:

mancanza di sonno, stress, stanchezza psico-fisica;

perdita di elasticità della pelle, naturale processo di invecchiamento della pelle, eccessiva esposizione al sole, aggressioni da parte di agenti atmosferici;

scarsa idratazione, alimentazione scorretta, consumo eccessivo di alcol, nicotina;

predisposizione genetica, disturbi della microcircolazione, eccessiva pigmentazione e/o vascolarizzazione della zona sottostante gli occhi.

Come eliminare le occhiaie

Per risolvere il fastidioso problema, abbiamo selezionato ben 6 rimedi naturali (e fai da te) per contrastare le occhiaie e tornare ad avere un viso dall'aspetto sano, fresco e luminoso.