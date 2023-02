L'arte del make up al museo: Fabienne Rea al Martes di Calvagese

La star del make up Fabienne Rea sarà la protagonista di un doppio workshop in scena al Martes di Calvagese della Riviera: al Museo d'arte Sorlini appuntamenti venerdì 10 febbraio (corso di trucco base) e venerdì 24 (corso di trucco avanzato) dalle 20 alle 23. Le date sono opzionabili anche singolarmente, con 30 posti disponibili previa prenotazione obbligatoria telefonando allo 030 5787631 oppure via mail a prenotazioni@museomartes.com. Il corso singolo (della durata di 3 ore) costa 48 euro: il pacchetto base (3 ore) più corso avanzato (altre 3 ore) costa 85 euro, con goodie bag in omaggio.

Volti come tele da colorare: è questo il mood dell'iniziativa griffata Martes e intitolata "Ti insegno un trucco". Nelle due serate del 10 e del 24 febbraio sarà possibile osservare e apprendere basi, gestualità e regole usate dai professionisti del beauty. A salire in cattedra, come detto, sarà Fabienne Rea: tra polvere, rossetti e mascara racconterà i trucchi (è proprio il caso di dirlo) del make up, un'arte in continua evoluzione per rispondere alle esigenze di una società sempre più fluida e sensibile alle tematiche ambientaliste.

Chi è Fabienne Rea

Fabienne Rea è nata e cresciuta in Francia, ma ormai italiana d'adozione: è presente da più di 20 anni sulla scena italiana e internazionale come make up artist del settore moda. Dopo gli studi universitari ha iniziato la sua carriera come visagista e beauty teacher. Da sempre affascinata dal mondo della moda, dell’arte, della fotografia, si è trasferita a Milano, dove attualmente lavora come make up artist per la moda e l’editoria. La sua lunga esperienza in Europa e all’estero per i più importanti designers e artisti internazionali, l’ha portata a creare il suo brand personale di accessori cruelty free, nel 2019. La sua missione è valorizzare i volti in modo raffinato ed elegante, armonizzando il make up con lo stato emozionale delle persone. Ha collaborato con importanti marchi, editori e fotografi di moda, da Armani a Gucci, da Vogue a Cosmopolitan, da Andrè Carrara a Ruy Texeira.

Il Martes di Calvagese

Il Martes di Calvagese, allestito a Palazzo Sorlini di Carzago, è stato inaugurato ufficialmente il 31 marzo del 2018: vanta una delle maggiori raccolte private italiane, composta da 184 opere di pittura veneta e veneziana del periodo che va dal XIV al XIX secolo. Al Museo d'arte Sorlini, ricordiamo, è attivo anche un servizio (gratuito) di dogsitting a cura di Bauadvisor, che consente ai proprietari di cani che intendono visitare la collezione o partecipare alle iniziative del museo di evitare di separarsi dal proprio fedele pet, affidandolo alle operatrici cinofile fino al termine dell'esperienza. Per chi lo desidera, entrambe le serate di "Ti insegno un trucco" saranno precedute dalla visita guidata alla collezione d'arte del museo (alle ore 19, prezzo incluso nel biglietto dell'evento).