L'Estetista Cinica alla conquista del castello: è la "Sagra della Fagiana"

Cristina Fogazzi aka Estetista Cinica: classe 1974 e originaria di Sarezzo, è famosa in tutta Italia come influencer (la sua pagina Instagram sfiora il milione di follower) e imprenditrice, a capo del brand VeraLab che lo scorso anno ha fatturato più di 62 milioni di euro. Tornerà a Brescia, come già nel 2021, per l'ultimo appuntamento del tour "Bellezze al Museo" con cui la Cinica e il suo team hanno attraversato l'Italia a bordo dell'iconico eco-truck (total pink) per promuovere la cultura del Paese.

La Sagra della Fagiana

Sarà la "Sagra della Fagiana", come le "fagiane" che altre non sono che le sue tantissime follower: il brand di cosmetica VeraLab con il suo eco-truck sarà nel piazzale del castello da giovedì 1 a domenica 4 settembre, per offrire alle appassionate l'occasione unica di scoprire i prodotti griffati VeraLab e ricevere consulenze beauty su misura, oltre a vivere una serie di esperienze uniche, fra cui giostre e spettacoli di artisti di strada, ma anche giochi come la "Caccia al Tesoro Fagiano" (in programma domenica 4) e il concorso a premi "Scrubba&Vinci".

Anche in questa occasione, l'eco-truck VeraLab diventerà un vero hub artistico, in cui ognuna potrà esprimere il proprio concetto di bellezza partecipando alla creazione di un'opera d'arte collettiva. Verrà allestito anche un backdrop a tema artistico, con cui interagire e farsi fotografare (selfie a volontà). Ogni giorno, all'ora del tramonto, l'aperitivo sarà a base di pirlo.

L'Estetista Cinica e VeraLab

"Sono molto emozionata - spiega Cristina Fogazzi - di portare questo evento nella mia città che con il suo castello, chiamato Falcone d'Italia, racconta la storia straordinaria di Brescia. Con VeraLab, infatti, siamo concretamente impegnati nella produzione della bellezza attraverso l'arte e la cultura come dimostrano la recente social media partnership della mostra Tiziano e l'immagine della donna nel Cinquecento veneziano, andata in scena a Palazzo Reale a Milano, la visita notturna delle Stanze di Raffaello e della Cappella Sistina nei Musei vaticani, oltre al tour Bellezze al Museo. Non sono una critica d'arte, ma so di avere un impatto sulla mia community e credo che chiunque abbia una forte influenza in rete debba metterla al servizio dell'Italia".

In cartellone anche due spettacoli teatrali, il 3 settembre (alle 20.30) a Palazzo Broletto "L'amico di tutti" di Paolo Camilli, il giorno successivo (4 settembre, alle 21) sulla Terrazza Belvedere del castello "Ho fatto il classico" di Pierluca Mariti. VeraLab è il brand di cosmetica ideato dall'Estetista Cinica: un mood che in pochi anni ha rivoluzionato i temi della bellezza femminile e dell'accettazione di sé. VeraLab ha fatturato nel 2021 oltre 62 milioni di euro.