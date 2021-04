Unghie solidali: sul lago di Garda il centro estetico che sostiene la Casa delle Donne

Bellezza e solidarietà sulle rive del lago di Garda. Sono davvero gli ultimi giorni – la promozione scade il 30 aprile – per sostenere la Casa delle Donne, il Centro antiviolenza di Brescia, semplicemente acquistando un prodotto oppure usufruendo di uno dei tanti servizi e trattamenti proposti da Deluxe Beauty Studio, centro estetico di Salò (in pieno centro, in Via Gasparo da Salò). Niente di più facile: fino al 30 aprile, compreso, è previsto uno sconto del 10% su qualsiasi prodotto e trattamento, e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza, appunto alla Casa delle Donne.

Solidarietà alle donne vittime di violenza

“L'idea è nata in occasione dell'8 Marzo, la Festa delle donne – spiega la giovanissima titolare, Francesca Cirillo: ha soltanto 25 anni ed è una vecchia conoscenza di BresciaToday per un tutorial da quarantena – ma ovviamente in zona rossa eravamo chiuse, quindi abbiamo deciso di posticipare l'iniziativa con le riaperture della zona arancione, nella seconda metà di aprile”.

“In questo modo – continua Cirillo – vogliamo non solo dare una mano a chi aiuta le donne in difficoltà, ma anche sensibilizzare sul fenomeno: ci sono ancora tanti, troppi episodi di violenza, anche tra le mura di casa”. Lo sconto solidale in realtà vuole anche celebrare l'anniversario di Deluxe Beauty Studio, che festeggia il quarto anno di attività.

Quattro anni di "Deluxe", ma due in lockdown

“Il secondo in lockdown – sorride Francesca – ma non mi posso lamentare, anzi ringrazio davvero tutte le nostre clienti che non ci hanno mai abbandonato, ci hanno sostenuto e hanno atteso con ansia le riaperture. Adesso lavoriamo tanto, e bene: ma è grazie a loro che siamo ancora qua, siamo riuscite a rialzarci. Come tutti siamo state travolte dal primo lockdown, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Ma adesso abbiamo imparato a gestire anche questo, e continuiamo a resistere, ma col sorriso. E speriamo che sia davvero finita”.

La storia di Deluxe Beauty Studio comincia quando Francesca aveva solo 21 anni: ha cominciato da sola, adesso è al lavoro con due dipendenti, Kamila Kapllani e Nadine Spinelli (una sorta di trio delle meraviglie: e tra l'altro, amiche vere). Non è un centro estetico in senso lato, ma più specializzato e con servizi specifici: il focus è sulle unghie, sul trucco semipermanente, sulle extension ciglia, sulla dermopigmentazione.