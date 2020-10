Cadono le foglie, ma anche i capelli: cosa fare per evitarlo

Con il primo (e brusco) calo delle temperature in autunno, torna tristemente d'attualità anche la caduta dei capelli stagionale: aspettando, purtroppo, anche l'arrivo del freddo che come ben sappiamo è un altro fattore negativo per la tenuta della nostra folta chioma. Nello specifico, oggi ci occupiamo del cambio di stagione, e della conseguente caduta dei capelli – è un fenomeno che si verifica anche in primavera.

Non c'è niente da fare: la perdita autunnale dei capelli è un problema spesso inevitabile, e che colpisce tantissime persone (anche e soprattutto le donne), ma che può essere affrontato supportando il proprio organismo con qualche utile rimedio naturale. Vediamoli nel dettaglio.

Cadono le foglie, e i capelli: tutte le cause

Ma quali sono le cause principali che portano alla caduta dei capelli nel periodo autunnale? Nello specifico, sono quattro quelle più diffuse:

la variazione di luce che si verifica tra estate e autunno: il corpo reagisce modificando la produzione di melanina e melatonina

lo stress, causato dalla fine delle ferie e dal rientro al lavoro, oltre allo stile di vita in generale

eredità genetiche o squilibri ormonali

il ciclo di vita del capello: in autunno cominciato a cadere principalmente i capelli in fase “telogen”, ovvero alla fine del ciclo di ricrescita.

Quanti capelli perdo al giorno?

Premessa doverosa: niente panico, non è detto che si debba subito preoccupare. Ogni persona, infatti, perde naturalmente tra i 50 e i 100 capelli al giorno, cifra destinata ad aumentare – appunto – durante il cambio di stagione. Il fenomeno è stagionale, e per questo ha una durata limitata (calcolata in media tra il mese e il mese e mezzo). Il vero campanello d'allarme? Quando la caduta dei capelli avviene a chiazze, e potrebbe essere il primo sintomi di alopecia o di altre patologia. A peggiorare la situazione anche i capelli danneggiati, che tendono a spezzarsi con più facilità.

Rimedi naturali per la caduta dei capelli

Per concludere, ecco alcuni rimedi naturali (o quasi) per ridurre la perdita dei nostri capelli: qualche piccolo accorgimento può aiutarci ad ottenere anche una ricrescita rapida e rigogliosa.

Alimentazione corretta: curare l'alimentazione è il primo passo per affrontare la caduta stagionale dei capelli. Nella nostra dieta non devono mai mancare aminoacidi, oligoelementi, minerali e vitamine: tra i piatti consigliati segnaliamo pesce e carne magri, cereali, legumi, frutta secca, latte, funghi e broccoli. In caso di carenze, non è peccato pensare di assumere qualche integratore alimentare.

Trattamenti topici: tra i rimedi naturali più interessanti segnaliamo l'impacco a base di semi di fieno greco con maschera nutriente a base di avocado, che si ottiene frullando la polpa del frutto e tenendola in posa per circa mezz'ora. Il trattamento si completa con uno shampoo. Da non dimenticare i massaggi al cuoio capelluto, che servono a riattivare la microcircolazione e migliorare l'afflusso di sangue.

Basta stress: questo è un consiglio che vale un po' per tutto. Ma nel caso specifico, meglio limitare lo stress ai capelli senza abusare di trattamenti e prodotti aggressivi, almeno per qualche settimana. Quindi, aspettando l'arrivo dell'inverno, provate a mettere nel cassetto piastre e arricciacapelli, a non fare la permanente, a saltare (almeno per questo giro) la tinta. Altra raccomandazione: mai usare il phon a temperature troppo elevate.

