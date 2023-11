Sfida tra i migliori parrucchieri d’Italia: c’è anche una ragazza bresciana

Parrucchiera da sempre, a soli 20 anni ha aperto il suo salone a Ospitaletto e ora sta dimostrando il suo talento, la sua abilità e la sua creatività al "Maestro dei capelli" Rossano Ferretti e al Global Hair Stylist Rudy Mostard. È Arianna Paderno, 27enne di Cazzago San Martino: è l’unica coiffeuse bresciana nel cast del talent di Real Time che cerca la nuova stella dell'hairstyling italiano.

Il debutto giovedì 16 novembre, in prima serata: Arianna ha passato indenne la prima puntata di "Hair Style: The Talent Show" nonostante il suo taglio di capelli “Lob” non abbia convinto del tutto il giudice Rossano Ferretti. Specialista delle pettinature raccolte, si è rifatta proprio nella seconda prova dedicata alle acconciature.



Un’avventura cominciata per caso, come racconta Arianna sui social: a colpi di forbici e colori la 27enne si è fatta strada tra migliaia di concorrenti, conquistando uno dei 10 posti disponibili per partecipare al talent. Per conoscerla meglio e seguire la sua avventura al talent show, non resta che seguirla, ogni giovedì, in prima serata, su RealTime e in streaming su discovery+ e Rakuten TV.